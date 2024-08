'Schok bij Manchester United: geen fors hoger bod op Mazraoui en De Ligt'

Bayern München heeft het 'dubbelbod' van Manchester United op en afgewezen, zo bevestigt The Telegraph. De krant noemt het 'verrassend' dat het bod is afgewimpeld en acht het onwaarschijnlijk dat Manchester United met een significant hoger bod zal komen.

Eerder op de vrijdag werd duidelijk dat Manchester United een bod heeft uitgebracht op de twee ex-Ajacieden, die herenigd kunnen worden met Erik ten Hag. The Athletic meldde al dat het bod was afgeslagen en dat wordt nu ook bevestigd door The Telegraph. "United hoopt nog steeds een deal te bereiken met Bayern, maar het is onwaarschijnlijk dat er nog veel geld bovenop wordt gedaan." Een reden die wordt genoemd is dat Mazraoui en De Ligt aan het eind van vorig seizoen gehoord zouden hebben dat ze mogen vertrekken. Daarom had Manchester United gedacht dat het geboden bedrag voldoende zou zijn.

Deze week schreef BILD al dat een langer verblijf van De Ligt bij Bayern een steeds realistischer scenario is. Dat komt onder meer door een blessure bij Hiroki Ito, die zomer voor een vermeend bedrag van dertig miljoen euro werd overgenomen van VfB Stuttgart. Hij liep zondag een voetbreuk op in de oefenwedstrijd tegen FC Düren (1-1). Ito moest na twintig minuten al het veld verlaten en staat waarschijnlijk lange tijd aan de kant. Bayern kan zich het vertrek van De Ligt dus minder makkelijk veroorloven.

De Ligt en Mazraoui hebben al een persoonlijk akkoord bereikt met Manchester United over een vijfjarig contract, met de optie voor nog een jaar. Mocht het duo de overstap maken naar de Engelse grootmacht, dan worden ze herenigd met voormalig Ajacieden André Onana, Lisandro Martinez en Antony. Daarnaast treffen ze met Joshua Zirkzee ook nog een Nederlander met wie ze bij Bayern München hebben samengespeeld.

