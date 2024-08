Sem Steijn pareert kritiek: 'Mensen moeten meer naar die kwaliteit kijken'

speelt dinsdagavond met FC Twente het heenduel tegen RB Salzburg, in de kwalificatierondes van de Champions League. De middenvelder kijkt uit naar de ontmoeting, maar reageert ook op analisten die in het verleden kritiek op hem hadden.

Als FC Twente de ontmoeting met Salzburg overleeft, moet er nog een tegenstander worden verslagen om de Champions League-groepsfase te bereiken. Die opponent is ofwel Rangers FC ofwel Dynamo Kyiv. Steijn heeft vertrouwen in zijn team, vertelt hij bij het NU.nl. "Ik geloof erin dat we het kunnen halen. Maar we moeten er ook van genieten. De Champions League-hymne is ook bijzonder." Vader Maurice maakte in het verleden een doelpunt tegen Barcelona, ook al was dat in een oefenduel. "Scoren tegen Barça doe ik hem nog niet na. Maar als wij de groepsfase van de Champions League halen, krijg ik die kans misschien ook wel."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Voorbeschouwing: FC Twente kent met Red Bull Salzburg lastige eerste horde richting hoofdtoernooi Champions League

Steijn scoorde vorig seizoen zeventien doelpunten in de Eredivisie en had daarmee een groot aandeel in de uiteindelijke derde plek van FC Twente. Toch hoort hij nog geregeld kritiek. "Dat vooroordeel over mijn voetballende kwaliteiten is er altijd geweest. Niet verfijnd genoeg, geen goede techniek. Ik moet er altijd hard voor werken om het tegendeel te bewijzen. Maar dat doe ik graag, hoor. Dat is misschien ook iets Haags. Knokken voor wat je waard bent." Steijn denkt dat hij ook wel wat meer lof verdient. "Er zijn weinig middenvelders die zo gemakkelijk scoren als ik. Daar moeten mensen misschien meer naar kijken. Al doen velen dat gelukkig wel."

LEES OOK: Vermoedelijke opstelling FC Twente: Oosting hakt knoop door over vraagtekens

De middenvelder kan binnenkort Speler van het Jaar worden, waarvoor hij tot de vijf genomineerden hoort. Op 2 september is duidelijk of Steijn die prijs heeft gewonnen. Toch denkt de middenvelder dat hij nog een stuk beter kan dan hij afgelopen seizoen heeft laten zien.

"Ik heb altijd in mezelf geïnvesteerd, omdat ik het vertrouwen had dat ik dit niveau kon halen. Ik voel dat er nog ruimte is voor verbetering. Ik kan nog creatiever worden en beter tussen de linies bewegen. En ik had er meer kunnen maken vorig jaar."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Lijnders ziet ‘lastige’ loting voor Red Bull Salzburg en deelt complimenten uit aan FC Twente

Red Bull Salzburg-trainer Pepijn Lijnders reageert op de loting tegen FC Twente in de derde voorronde van de Champions League.