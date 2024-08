Vermoedelijke opstelling FC Twente: Oosting hakt knoop door over vraagtekens

FC Twente treft dinsdagavond Red Bull Salzburg in de derde voorronde van de Champions League. De ploeg van trainer Joseph Oosting hoopt een goed resultaat neer te zetten in de Red Bull Arena voor een goede uitgangspositie in de return in de eigen Grolsch Veste. De oefenmeester is er wat betreft zijn opstelling in ieder geval uit.

De Tukkers treden in Salzburg in ieder geval aan zonder aanvoerder Robin Pröpper, die vorige week vertrok naar het Schotse Rangers FC. Hij wordt centraal achterin vervangen door Alec van Hoorenbeeck. Samen met Mees Hilgers vormt de Belgische verdediger het centrale duo tegen de Oostenrijkers. Youri Regeer krijgt op rechts de voorkeur boven Alfons Sampsted, terwijl Anass Salah-Eddine aan de linkerkant vooralsnog een streepje voor heeft op de van Go Ahead Eagles overgekomen Bas Kuipers.

LEES OOK: Voorbeschouwing: FC Twente kent met Red Bull Salzburg lastige eerste horde richting hoofdtoernooi Champions League

Op het middenveld kan Oosting niet beschikken over Michal Sadilek. De Tsjechische middenvelder raakte vlak voor het EK geblesseerd door een ongeluk met een Mountain GoKart en wordt voorlopig niet terugverwacht. In de voorbereiding probeerde de oefenmeester van FC Twente zowel Michel Vlap als Carel Eiting uit naast Mathias Kjølø. Naar alle waarschijnlijkheid valt de keuze op Eiting, waarmee Oosting iets meer zekerheid inbouwt.

Voorin is er sowieso een basisplaats voor Daan Rots en kersverse aanvoerder Ricky van Wolfswinkel. Aanwinst Sam Lammers zal dus genoegen moeten nemen met een plek op de bank. Op linksbuiten heeft Oosting de keuze uit Sayfallah Ltaief en Mitchell van Bergen. Het tweetal kreeg in de voorbereiding allebei de kans van de Drentse oefenmeester, maar de voorkeur lijkt nu uit te gaan naar de rappe Van Bergen.

LEES OOK: Twente kent nieuwe aanvoerder na vertrek Pröpper: ‘Ben er niet om de schoenen van Robin te vullen’

Ondanks een wisselvallige voorbereiding van FC Twente leeft Oosting met vertrouwen toe naar het Champions League-treffen met Red Bull Salzburg. “We hebben ons optimaal kunnen voorbereiden. In de tactiek, het conditionele en het fysieke. We hebben er alles aan gedaan om met de jongens die we hebben zo goed mogelijk voor de dag te komen.”

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall; Regeer, Hilgers, Van Hoorenbeeck, Salah-Eddine; Eiting, Steijn, Kjølø; Rots, Van Wolfswinkel, Van Bergen.

