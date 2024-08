Singaporese doelman vraagt Chinese fans te stoppen met geld sturen

De Singaporese doelman Hassan Sunny heeft Chinese voetbalfans op social media verzocht te stoppen met geld naar hem sturen. Dankzij het sterke optreden van de sluitpost in het duel met Thailand (3-1 verlies) plaatste China zich voor de volgende ronde van de WK-kwalificatie.

In de tweede ronde van de Aziatische kwalificatiecyclus voor het Wereldkampioenschap van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico was het in Groep C op de laatste speeldag in juni nog enorm spannend. China had met 1-0 verloren op bezoek bij Zuid-Korea, dat al was geplaatst voor de volgende ronde. Daardoor was China in de strijd om de belangrijke tweede plaats in de poule afhankelijk van het duel tussen Thailand en Singapore.

Uiteindelijk bleek het optreden van Sunny allesbepalend. De doelman wist met maar liefst elf reddingen ervoor te zorgen dat Thailand slechts met 3-1 wist te winnen, waardoor het doelsaldo van de nummer twee en drie in de poule precies gelijk was. Doordat China op bezoek in Thailand had gewonnen en het thuisduel in een gelijkspel eindigde, plaatste het Oost-Aziatische land zich voor de volgende ronde.

Chinese fans waren de veertigjarige Singaporees enorm dankbaar voor zijn prestaties. Een video van de doelman ging viraal, waarin een QR-code te zien was van het eetkraampje dat hij samen met zijn vrouw heeft. Via deze code stuurden supporters uit China flink wat geld naar Sunny. “Ik vond het eerst wel leuk, maar ik denk wel dat het ergens moet eindigen”, schrijft de doelman op social media. “Ik waardeer wat iedereen voor me heeft gedaan. De QR-code voor betalingen bij mijn kraam is online veel verspreid en sommige video’s zijn bewerkt zodat er een neppe code in staat. Daarom vraag ik iedereen rationeel te blijven in hun steun en te stoppen met geld naar me over te maken.”

