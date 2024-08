Van den Boomen duidelijk over zijn toekomst bij Ajax: ‘Deze club komt voor mij maar één keer voorbij’

is niet van plan om te vertrekken bij Ajax, zo geeft hij aan in gesprek met ESPN. De middenvelder beseft dat deze club maar één keer voorbijkomt voor hem voorbijkomt en ziet dan ook geen reden om deze zomer een transfer te maken.

Zowel in de heenwedstrijd als in de return was Van den Boomen belangrijk voor Ajax in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina. De lange middenvelder is dan ook een gelukkig man. "Ik ben blij als ik veel minuten mag maken”, geeft hij toe. “Ik zit goed in mijn vel. Er heerst een goede sfeer en energie in de groep. Laten we dat meenemen naar Athene."

Van den Boomen voelt zich de laatste weken steeds gelukkig in Amsterdam en ziet dan ook geen reden om te vertrekken. "Dat zijn mijn gedachtes op dit moment, zeker. Dat ik hier zeker niet weg hoef. Ik ben een heel gelukkig mens in Nederland met mijn gezin en familie om me heen. Dat is natuurlijk ook super veel waard. Daarnaast komt Ajax voor mij maar één keer voorbij. Daarom is er voor mij absoluut geen reden om te vertrekken", is de middenvelder, die in de serieuze belangstelling van het Franse LOSC Lille stond, duidelijk.

ESPN-verslaggever Cristian Willaert vraagt vervolgens of het niet tijd is dat de middenvelder in gesprek gaat met Ajax over zijn toekomst bij de club. “Ja, dat gesprek is er misschien al wel geweest, dat weet je niet hè", zegt hij met een knipoog, waarna hij serieus antwoordt. "Dat gesprek hebben we nog niet gehad. Ik denk dat de club en de trainer wel weten hoe ik erin sta. Ik denk dat hij (Farioli, red.) blij is met mij op dit moment. Voor mij is er geen reden om te vertrekken."

