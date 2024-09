Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz voert drie wijzigingen door na monsterzege op Almere

PSV neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen Go Ahead Eagles. Hoewel er vorige week op overtuigende wijze werd gewonnen op bezoek bij Almere City (1-7), is de verwachting van het Algemeen Dagblad dat Peter Bosz zijn elftal op drie plaatsen gaat wijzigen.

In de voorhoede van PSV is zondagmiddag geen plaats voor Noa Lang, zo bevestigde Bosz vrijdag op de persconferentie. De aanvaller werd vorige week gewisseld en liet zich vervolgens helemaal gaan, maar dat is voor de oefenmeester niet de reden de vleugelspeler buiten de selectie te laten. In plaats daarvan krijgt de aanvaller, die afgelopen seizoen regelmatig geblesseerd was, rust. Aan de andere kant keert Johan Bakayoko waarschijnlijk wel terug in de basis na een blessure, waardoor Hirving Lozano van flank wisselt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: PSV en Feyenoord opgelet: Arnaut Danjuma maakt zeer verrassende transfer

Ook Jerdy Schouten keert zondag naar verwachting terug in de basis bij de Eindhovenaren. De verdedigende middenvelder ontbrak vorige week met een blessure, maar kan inmiddels weer aansluiten bij de wedstrijdselectie. Als de Oranje-international vanaf de aftrap mag beginnen, zal dat waarschijnlijk ten koste gaan van Guus Til.

LEES OOK: Noa Lang reageert via Instagram op transfer Geertruida naar RB Leipzig

Achterin gaat Bosz vermoedelijk een plekje inruimen voor Matteo Dams. De oefenmeester kan niet beschikken over Fredrik Oppegard, terwijl ook Sergiño Dest en Mauro Júnior nog altijd geblesseerd zijn. De verwachting is daarom dat de twintigjarige Dams, die dit seizoen in alle officiële duels al inviel, zijn basisdebuut mag gaan maken.

Vermoedelijke opstelling PSV

Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Schouten, Veerman, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lozano.

Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles

Plogmann; Deijl, Nauber, Kramer, James; Llansana, Suray, Twigt; Adekanye, Stokkers, Breum.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp heeft begrip voor bekritiseerde Lang: 'Dat is niet de transfer waar je op hoopt'

Wim Kieft en René van der Gijp zijn van mening dat er niet zo’n heisa van het gedrag van PSV-aanvaller Noa Lang gemaakt moet worden.