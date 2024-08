'Vinícius Júnior ontvangt duizelingwekkend Saoedisch voorstel en kan dertien (!) keer zo veel verdienen'

heeft een miljardenaanbod ontvangen uit Saoedi-Arabië, zo weet Ge Globo. De Braziliaan zou moeten gaan spelen voor Al-Ahli en kan daar gedurende vijf jaar een bedrag van een miljard euro opstrijken, dertien keer zo veel als hij bij Real Madrid zou verdienen.

Het Public Investment Fund van de Saoedische regering belooft om alles op alles te zetten om Vinícius jr. deze zomer naar het Midden-Oosten te halen. Een manier om de buitenspeler daarvan te overtuigen, is door hem een bedrag van een miljard euro over vijf jaar aan te bieden. Dat bedrag is opgebouwd uit salarissen en bonussen. Hiermee kan de vleugelspeler dertien keer zo veel verdienen als bij Real Madrid.

Het plan is om de Braziliaan een contract tot medio 2029 aan te bieden. Dat betekent dat hij nog voor zijn dertigste transfervrij is en weer terug kan keren naar Europa. Daarnaast zal Vinícius jr. worden benoemd tot ambassadeur van het WK van 2034 in Saoedi-Arabië en de Saoedische competitie. Na zijn actieve carrière kan de buitenspeler weer aan de slag in het Arabische land. Daarbij mag hij zelf kiezen welke baan gerelateerd aan het voetbal hij wil uitvoeren.

Overigens zal een transfer van Vinícius jr. niet eenvoudig zijn. De Braziliaan is één van de sterspelers van Real Madrid en heeft nog een contract tot medio 2027 in de Spaanse hoofdstad. Afgelopen seizoen was hij in 39 duels in alle competities goed voor 24 doelpunten en leverde hij elf keer een assist.

