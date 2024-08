Voormalig Feyenoorder kan doorbraak vormen in komst Itakura naar PSV

PSV heeft de hoop op nog altijd niet opgegeven, zo weet De Telegraaf. Borussia Mönchengladbach wil de Japanner alleen laten vertrekken als er voor de deadline van vrijdagavond een vervanger kan worden gehaald. Daarvoor hebben ze de pijlen gericht op .

Borussia Mönchengladbach is eigenlijk niet van plan Itakura te laten vertrekken. Toch maakt PSV kans op zijn handtekening bij een bedrag van vijftien miljoen euro plus bonussen. Donderdagochtend meldde BILD dat de Eindhovenaren het bod hadden verhoogd naar dat bedrag. Toch leek het er sterk op dat PSV kon fluiten naar de Japanner, aangezien er voor de Duitsers bijna geen tijd meer is om een vervanger aan te trekken.

Nu lijkt het erop dat Diks, voormalig speler van Feyenoord en Vitesse, uitkomst kan bieden voor PSV. De verdediger heeft namelijk nog maar een contract voor een seizoen bij FC Kopenhagen en zou in de serieuze belangstelling staan van verschillende clubs in Europa, waaronder Mönchengladbach. De Duitsers zijn zeer concreet voor de Nederlander, maar Kopenhagen is van plan hem aan zijn contract te houden. Mocht het Mönchengladbach lukken Diks te contracteren, ligt de weg naar PSV open voor Itakura.

Oude bekende van Diks

Hoewel PSV naarstig op zoek is naar en verdediger en Diks de afgelopen jaren goed heeft gepresteerd bij Kopenhagen, lijkt hij niet op het lijstje te staan in Eindhoven. In het verleden werkte de verdediger al samen met Peter Bosz bij Vitesse, waar hij onder de huidige trainer van PSV mocht debuteren. Namen die wel voorbij zijn gekomen als alternatieven voor Itakura, zijn Danilho Doekhi van Union Berlin en Adamo Nagalo van FC Nordsjaelland.

