Waterreus adviseert PSV: 'Op die posities nooit meer geld uitgeven'

Ronald Waterreus vindt dat PSV 'gewoon' naar AS Monaco moet laten vertrekken. De rechtsback staat in de belangstelling van de ploeg uit de Ligue 1, maar mag van de Eindhovense clubleiding niet zomaar gaan.

Nadat de interesse van de Monegasken bekend werd, liet Teze weten dat hij zelf de stap ook graag zou willen maken. Waar Monaco twaalf miljoen voor de rechtsback wil neerleggen, zou PSV zo'n vijftien miljoen willen ontvangen. Later gaven de Eindhovenaren aan Teze wel te willen laten gaan, maar onder de voorwaarde dat er eerst een vervanger zou worden aangetrokken.

Volgens Waterreus kan PSV Teze, die al sinds zijn jeugd aan de club verbonden is, ook nu al laten vertrekken. "Zeker als hij zelf zegt daarvoor open te staan.", begint de oud-doelman in de Skiete Willy Podcast. "Dan moet je hem na zeventien jaar trouwe dienst de kans geven. En ook niet wachten tot zaterdag. Als je bang moet zijn voor RKC-thuis, dan is er echt paniek."

Een optreden van Teze tegen RKC zou bovendien desastreuze gevolgen kunnen hebben: een kleine blessure zou er al voor kunnen zorgen dat de transfer afgeblazen wordt. En dat terwijl links- en rechtsbacks niet moeilijk op te leiden moeten zijn volgens Waterreus. "Bij Jong PSV zal echt nog wel iemand te vinden zijn. Ik vind dat een club als PSV altijd een rechts- en linksback moet kunnen opleiden. Ik zou als stelregel willen invoeren dat je daar nooit meer geld aan mag uitgeven."

