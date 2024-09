Ajax-banneling moet 'offers brengen': 'De waarheid is dat de coach veel werk aan hem heeft'

Het is vooralsnog niet gelukt een goede indruk achter laten in Spanje. De 19-jarige Amsterdammer weigerde eerder dit kalenderjaar zijn contract bij Ajax te verlengen en maakte in de zomer de overstap naar Girona. Met een doelpunt bij zijn debuut ging de middenvelder geweldig van start, maar hij kwam nadien niet meer in actie. Girona schreef Misehouy bovendien niet in voor de competitiefase van de Champions League.

Ajax had het begin dit kalenderjaar helemaal gehad met Misehouy. De aanvallende middenvelder groeide de afgelopen jaren bij Jong Ajax uit tot een smaakmaker in de Keuken Kampioen Divisie en zijn debuut in de hoofdmacht leek niet lang meer op zich te laten wachten. Ajax nam Misehouy in januari mee op trainingskamp naar Spanje. Een paar weken later was zijn rol echter uitgespeeld. Ajax en Misehouy kwamen er maar niet uit over een nieuw contract. Misehouy was in het bezit van een aflopende verbintenis en de club wilde graag verlengen, maar zo ver kwam het niet.

Ajax verbande Misehouy van het trainingsveld en hij mocht ook niet meer in actie komen voor Girona. De Amsterdammer vertrok transfervrij uit de hoofdstad en ging het avontuur aan bij Girona. Hij beleefde met een doelpunt bij zijn debuut tegen Real Betis een geweldige start, maar hij kreeg in de drie daaropvolgende wedstrijden geen minuten meer. Volgens het Spaanse AS is Misehouy voor Girona een ‘duidelijke gok voor het heden en de toekomst’. “Op 19-jarige leeftijd probeert hij een plek voor zichzelf te veroveren in de ploeg van Míchel (trainer van Girona, red.) en de waarheid is dat de coach veel werk aan hem heeft. Niemand betwist zijn individuele kwaliteit, maar hij moet de collectieve aspecten nog verbeteren”, zo klinkt het.

Geen Champions League voor Misehouy

Het medium zag dat Misehouy zijn doelpunt bij zijn debuut hem nadien niets heeft opgeleverd. Sterker nog: de van Ajax overgekomen middenvelder is door Girona niet opgenomen op de spelerslijst voor de competitiefase van de Champions League. Dit betekent dat hij tot minstens eind januari geen minuten kan en zal gaan maken in Europa. “De eerste klap voor een jonge voetballer die Ajax verliet in een duidelijke poging om naam te maken in het topvoetbal. Desondanks is het psychologische werk dat de technische staf met hem doet belangrijk en ze hopen dat zijn prestaties niet achteruitgegaan”, zo leest het.

Girona zou, ondanks het feit dat Misehouy dus niet is ingeschreven voor de Champions League, ‘veel vertrouwen’ in hem hebben. “Hij is een speler die op elke aanvallende positie uit de voeten kan en dat kan van pas komen in het drukke speelschema van Girona, waarin de club moet omgaan met de competitie, de Copa del Rey én de Champions League. (…) Míchel probeert deze parel op te poetsen die bij Ajax nooit de sprong naar het eerste wist te maken. Natuurlijk heeft hij kwaliteit, maar er wordt van hem gevraagd om offers te brengen en hard te werken.”

