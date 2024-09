'Ajax raakt mogelijk nóg een aanvaller kwijt en onderhandelt met Panathinaikos'

Ajax kan na het verstrijken van de transferdeadline mogelijk nóg een aanvaller slijten. De Amsterdammers onderhandelen volgens Griekse media met Panathinaikos over een overstap van spits ; Sport24 spreekt van een huurtransfer met mogelijk een optie tot koop.

Afgelopen maandag, op de laatste dag van de zomerse transferperiode in de Eredivisie, sleet Ajax Steven Bergwijn alsnog aan het Saudische Al-Ittihad. De Amsterdammers hopen nog altijd op de komst van Kamaldeen Sulemana (Southampton) als zijn vervanger, maar zijn door de FIFA in de wachtkamer geplaatst. De wereldvoetbalbond neemt de tijd om te beoordelen of de transfer van de Ghanees voor het verstrijken van de deadline is gemeld.

Inmiddels zou Ajax dus in gesprek zijn met Panathinaikos over een overstap van Akpom. De Griekse topclub werd eerder dit seizoen nog door de Amsterdammers verslagen in de voorrondes van de Europa League en zouden de spits graag op huurbasis overnemen, waarbij ook een koopoptie zou worden besproken. Sport24 schrijft zelfs over informatie te beschikken dat Akpom inmiddels op weg zou zijn naar Griekenland, waar de markt pas op 11 september sluit.

Ajax nam Akpom in de doldwaze transferzomer van 2023 voor ruim twaalf miljoen euro over van Middlesbrough. De 28-jarige Engelsman kwam sindsdien tot 44 wedstrijden namens de club, waarin hij achttien keer scoorde en drie assists leverde. Door de komst van Wout Weghorst en de aanwezigheid van Brian Brobbey lijkt Akpom inmiddels echter derde spits van Ajax te zijn, waardoor een vertrek naar Panathinaikos mogelijk uitkomst kan bieden. Akpom was tussen 2018 en 2022 ook al actief in Griekenland, namens PAOK Saloniki, dat hem tussentijds een jaar verhuurde aan Middlesbrough en hem uiteindelijk aan die club verkocht.

