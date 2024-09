Ajax-speler kampt met fysieke klachten en meldt zich af in Zeist

heeft zich afgemeld bij Jong Oranje, zo meldt de KNVB op de officiële kanalen. De middenvelder van Ajax kampt met ‘lichte fysieke klachten’ en wordt vervangen door van FC Twente.

Taylor, die aanvankelijk was geselecteerd in de voorselectie van ‘het grote Oranje’, blijkt niet helemaal fit te zijn. Het is niet bekend waar de talentvolle Ajacied precies last van heeft, maar uit voorzorg heeft hij zich afgemeld bij Michael Reiziger.

Taylor begon dit seizoen in alle Europese wedstrijden in de basis, maar maakte in de twee Eredivisiewedstrijden van Ajax als invaller zijn opwachting. De 22-jarige middenvelder speelde tot dusverre 21 wedstrijden voor Jong Oranje, waarin hij drie keer wist te scoren. Taylor speelde drie interlands voor de hoofdmacht van Oranje.

Oud-Ajax-speler Salah-Eddine is opgeroepen als vervanger van Taylor. De linksback annex middenvelder maakte deze transferzomer de overstap naar FC Twente, dat hem vorig seizoen al huurde van Ajax. In dat jaar speelde hij niet veel voor de club uit Enschede, maar dit seizoen lijkt hij tot dusverre de voorkeur te krijgen boven de van Go Ahead Eagles overgenomen Bas Kuipers.

