Slot stelt hoge eisen aan sterkhouder: ‘Hij heeft soms wel twintig video’s met verbeterpunten’

Arne Slot heeft hoge verwachtingen van zijn spelers bij Liverpool. Volgens is de oefenmeester iemand die hem kan helpen een van de meest gevreesde verdedigers in Europa te worden. Dat doet de Nederlander door middel van videobeelden te laten zien waarin de rechtsback fouten maakt.

Alexander-Arnold staat vooral bekend om zijn aanvallende kwaliteiten, maar wordt vaak verweten verdedigend steken te laten vallen. Inmiddels is hij samen met Slot druk bezig hieraan te werken. Waar de Engelsman in het thuisduel met Brentford (2-0) eind augustus boos was na een wissel, is hij inmiddels helemaal tevreden met zijn nieuwe trainer.

“Ik zei tegen hem (Slot, red.) dat ik een verdediger wil zijn waar niemand in Europa graag tegen speelt”, liet Alexander-Arnold zich optekenen door ESPN na afloop van de wedstrijd tegen Bournemouth (3-0) op zaterdag. “We hebben afgesproken dat hij heel streng voor mij gaat zijn.” Dat doet de oefenmeester door beelden van fouten van de rechtsback te verzamelen. “Elke keer als een aanvaller langs me komt, benoemt hij dat in bijeenkomsten en vertelt hij me dat dit niet mag gebeuren. We gaan samen door de beelden en hij legt uit wat ik beter moet doen. Zelfs na de wedstrijd tegen Milan had hij twintig video’s waarin hij uitlegde wat ik beter kon doen.” Liverpool won het uitduel met AC Milan met in de Champions League met 1-3.

Vergelijking tussen Slot en Klopp

Alexander-Arnold ziet daarin een verschil in werkwijze ten opzichte van voorganger Jürgen Klopp. “Het is heel verfrissend een manager te hebben die me helpt en me leert een betere speler te zijn”, gaat de verdediger verder. “Ik ben iemand die graag leert, iemand die de beste wil zijn.”

Verdediging Liverpool goed begonnen

Op dit moment gaat het de verdediging van Liverpool voor de wind. The Reds kregen in de eerste vijf duels in de Premier League slechts één tegentreffer en staan daarmee op de tweede plaats in de Premier League, een punt achter Manchester City.

