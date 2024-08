Niet alleen maar lachende gezichten bij Liverpool: sterkhouder niet blij met beslissing Slot

Liverpool-trainer Arne Slot wordt in zijn eerste maanden in Engeland bedolven onder de complimenten, maar zondag tijdens het thuisduel met Brentford was niet iedereen even blij met de opvolger van Jürgen Klopp. De voormalige coach van onder meer AZ en Feyenoord haalde zo’n twintig minuten voor tijd naar de kant. De verdediger toonde zich erg ongelukkig met die beslissing. Slot nam tijdens de wedstrijd al de tijd om Alexander-Arnold bij te praten en na afloop gaf hij ook tekst en uitleg tegenover de pers.

Alexander-Arnold is een kind van de club, speelde al 312 wedstrijden voor Liverpool, won in 2019 de Champions League en een jaar later de landstitel. Maar in de media wordt er steeds nadrukkelijker gespeculeerd over een vertrek van de vleugelverdediger. Hij is in het bezit van een aflopend contract en wordt zelfs voorzichtig in verband gebracht met Real Madrid. Alexander-Arnold is vooralsnog ‘gewoon’ speler van Liverpool. Slot had voor de verdediger in de eerste twee competitieduels een basisplaats in petto, maar haalde hem twee keer voortijdig naar de kant.

De Engelsman nam zondag in de thuiswedstrijd tegen Brentford na zijn wissel met een gezicht als een oorwurm plaats op de bank. Beelden die rondgaan op sociale media laten zien dat Slot na de wissel van Alexander-Arnold al de tijd nam om hem bij te praten. De ontevredenheid bleef echter nog wel even hangen bij de speler. Na het laatste fluitsignaal was er, ondanks de 2-0 zege en daarmee de tweede overwinning van het seizoen, nog altijd geen glimlach bij hem te bekennen. Slot vertelde na afloop op de persconferentie dat hij het rustig aan wil doen met Trent. De rechtsback was tijdens het EK in Duitsland eerst basisspeler, maar verdween gaandeweg het toernooi uit de basiself. Door zijn deelname aan het EK meldde hij zich pas later in Liverpool.

Slot maakt zich niet druk om de reactie van Alexander-Arnold. De oefenmeester zei dat de spelers die op de bank begonnen waarschijnlijk ook niet blij waren met zijn keuzes. Slot zag Alexander-Arnold een goede wedstrijd spelen en daar gaat het volgens de trainer om. Op X toont een aantal Liverpool-fans zich echter niet gelukkig met de houding van de speler, al zijn er ook beelden die laten zien dat hij na afloop 'gewoon' het Liverpool-publiek bedankt. De voetballer richtte zich op zijn persoonlijke X nog een keer tot The Reds die naar Anfield waren gekomen.

"Every player wants to play 90 minutes, but I don't think the players that were on the bench from the start were really happy with the choice I made [either]!"



💬 Arne Slot explains why he subbed off Trent Alexander-Arnold and gave thoughts on his reaction... pic.twitter.com/dYvvHWkzru — This Is Anfield (@thisisanfield) August 25, 2024 Trent’s reaction wasn’t great, but that’s how top players react when they don’t wanna come off. Salah was the same last season against Newcastle.



He came over after the game & clapped the fans. I’m sure it will be quickly resolved 👊🏼 pic.twitter.com/QdDBSvkhlw — BEN (@SMXLFC) August 25, 2024 Love you trent, but there is no reason for acting like this man pic.twitter.com/zlVPzz10OZ — Kloppholic (@Kloppholic) August 25, 2024 Trent being pissed off tickled me because this is literally what your life would be like at Madrid. https://t.co/4dhzt3d05R — Reja (@rejanotraja) August 25, 2024 First win at home ✅ Fans were incredible as always 👏🏽 @LFC pic.twitter.com/pmB60dflHD — Trent Alexander-Arnold (@TrentAA) August 25, 2024

