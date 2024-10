Barça-trainer Flick komt met geweldig nieuws over Frenkie de Jong

keert dinsdagavond terug in de wedstrijdselectie van FC Barcelona, zo laat trainer Hansi Flick weten op de persconferentie voorafgaand aan het Champions League-duel met Young Boys. De middenvelder miste vijf maanden met een enkelblessure.

Eind april raakte De Jong geblesseerd aan zijn enkel in El Clásico op bezoek bij Real Madrid. De middenvelder zou in eerste instantie zes tot acht weken aan de kant staan, waardoor hij zich richtte op het Europees kampioenschap met Oranje. Uiteindelijk bleek hij toch te veel last te hebben van zijn enkel, waardoor hij een streep moest zetten door het toernooi. Twee weken geleden was De Jong voor het eerst weer van de partij bij de groepstraining van de Catalanen, waarna hij nu weer fit genoeg is om minuten te maken.

“Het is geweldig nieuws om Frenkie weer terug te hebben, zelfs al is het maar voor vijf of tien minuten”, laat een gelukkige Flick weten op de persconferentie. Uit deze uitspraak blijkt wel dat de Duitse oefenmeester verwacht dat de volledige terugkeer van De Jong nog wel even op zich laat wachten. “Hij is heel belangrijk voor ons. Hij is misschien nog niet klaar om een helft te spelen, maar mogelijk wel twintig of tien minuten. Dat zal hem heel goed doen.”

Barça en De Jong uit op revanche

De Jong en Barcelona nemen het dinsdagavond in eigen huis op tegen het Zwitserse Young Boys. Dan zullen de Catalanen zich moeten herstellen van een matige generale repetitie. Afgelopen weekend ging de ploeg van Flick namelijk met 4-2 onderuit bij Osasuna. Twee weken geleden werd ook in Monaco verloren in de openingswedstrijd van het Champions League-seizoen, waardoor Barça nog altijd zonder punten is in het miljardenbal.

🎙️ Hansi Flick on Frenkie de Jong's current status ahead of the @ChampionsLeague match against Young Boys:

