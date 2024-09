Bart van Rooij hoopt dat post van ESPN over FC Twente géén 100.000 likes krijgt

werd overladen met complimenten na de wedstrijd tussen Manchester United en FC Twente (1-1) van woensdag. De rechtsback vindt de massale lofzang mooi, maar loopt niet naast zijn schoenen.

FC Twente telde nog geen miljoen euro neer voor de komst van Van Rooij, die in zijn eerste wedstrijden voor de club uit Enschede al heeft laten zien een aanwinst te zijn voor de ploeg van trainer Joseph Oosting. Dat deed hij in eerste instantie in de Eredivisie, maar woensdagavond dus ook op bezoek bij Manchester United. Mede dankzij een uitstekende individuele actie en sterk doorzetten door Van Rooij was Christian Eriksen het even kwijt op het middenveld, waarvan Sam Lammers uiteindelijk kon profiteren: 1-1.

Van Rooij speelde zondag met Twente tegen NAC Breda (1-0 zege) en werd na afloop nog even gevraagd naar de vele reacties op zijn optreden in Engeland. “Soms draait het wel een beetje door allemaal, bijvoorbeeld dat ze zeiden dat ik in een United-shirt had moeten staan. Natuurlijk mooi om te horen, maar wel even normaal doen.”

Van Rooij doelt daarmee vermoedelijk op een uitspraak van oud-voetballer Robert Earnshaw, die bij Sky Sports aangaf dat hij en ploeggenoot Anass Salah-Eddine niet zouden misstaan in een shirt van Manchester United.

Fan van FC Twente gaat viraal

Ondertussen geldt Van Rooij als een publiekslieveling bij Twente. Een naar Engeland meegereisde fan ging deze week viraal met zijn analyse voorafgaand aan de wedstrijd; hij zei in gesprek met ESPN te verwachten dat hij zich de uitslag niet zal kunnen herinneren en vertelde desgevraagd dat Van Rooij de enige Twente-speler is die wellicht mee zou kunnen bij Manchester United.

De fan, die Rutger heet, werd zondag opnieuw opgezocht door ESPN en kondigde aan een tatoeage van Van Rooij te nemen als zijn nieuwste interview 100.000 likes ontvangt. Op het moment van schrijven zijn het er al ruim 40.000. Zelf vindt Van Rooij de tatoeage geen goed idee. “Ik zou het zeker niet aanraden. Wel grappig dat het wordt gezegd.”

Valentijn Driessen loopt niet mee in de polonaise na het gelijkspel van FC Twente tegen Manchester United.