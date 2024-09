Bosz bijt tijdens persconferentie van zich af: 'Dat ben ik niet met je eens!'

Peter Bosz leidde PSV zaterdagavond naar een 2-0 zege op N.E.C., maar wil op de aansluitende persconferentie niets weten van de suggestie dat zijn elftal een 'makkelijk programma' heeft. "Ik ben dat niet met je eens, ik meen dat oprecht", bijt Bosz in duidelijke bewoordingen van zich af.

PSV heeft na vijf speelronden nog altijd geen punt verloren in de Eredivisie. De regerend kampioen trof met RKC Waalwijk, Heracles Almelo en Almere City tot nu toe drie ploegen die vorig seizoen in het rechterrijtje eindigden, en met Go Ahead Eagles en N.E.C. twee subtoppers van de voorbije jaargang.

"Jullie hebben eigenlijk een heel makkelijk programma. Het is misschien niet makkelijk, maar het ziet er heel makkelijk uit", wordt Bosz tijdens de persconferentie voorgehouden. "Ik ben dat niet met je eens, ik meen dat oprecht", antwoordt de trainer daarop. "Volgens mij heeft FC Twente vandaag 1-1 gespeeld tegen PEC Zwolle, of niet? Makkelijke wedstrijden zijn er achteraf, als je ze gewonnen hebt. Van tevoren kun je misschien in je hoofd een ranglijst opmaken, maar het is niet makkelijk. Wat wij doen lijkt makkelijk, maar dat is het niet. Vorig jaar één wedstrijd verloren."

"Precies hetzelfde wat jij zegt hebben we vorig jaar ook gehoord", vervolgt Bosz. "Eerst was het allemaal uit het rechterrijtje, en daarna nog geen serieuze tegenstander want... Maar we hebben gewoon vijf keer gewonnen, dat is gewoon knap. Ook tegen de kleinere tegenstanders", meent de trainer.

Video: Peter Bosz bijt van zich af: 'Ik ben dat niet met je eens'

