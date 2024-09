De Telegraaf bevestigt: Memphis Depay kan Europa op 30-jarige leeftijd verlaten

Het valt niet uit te sluiten dat Europa op korte termijn achter zich laat om op een ander continent te gaan voetballen. Braziliaanse media maakten woensdag al melding van de interesse van Corinthians en volgens Jeroen Kapteijns van De Telegraaf kan Memphis inderdaad de overstap maken naar de Braziliaanse competitie. Die kans lijkt door de huidige financiële situatie van Corinthians echter niet heel groot.

Memphis maakte begin 2023 de overstap van FC Barcelona naar Atlético Madrid. Mede door veel blessureleed werd zijn dienstverband in de Spaanse hoofdstad geen succes. Na veertig wedstrijden, dertien doelpunten en twee assists besloot Atlético Madrid om de samenwerking met Memphis niet voort te zetten. De aanvaller behoorde afgelopen zomer tot de selectie van het Nederlands elftal voor het Europees Kampioenschap in Duitsland. Memphis, die op dat moment al transfervrij was, had zichzelf een goede dienst kunnen bewijzen, maar speelde een matig toernooi.

Memphis kan enorm jaarsalaris opstrijken

De oud-speler van onder meer PSV en Manchester United kon desondanks rekenen op de nodige interesse. Zo werd er vanuit Saudi-Arabië naar hem geïnformeerd en zag ook Rayo Vallecano zijn komst wel zitten. Memphis zit op dit moment echter nog altijd zonder club. Daar hoopt Corinthians gebruik van te kunnen maken. Braziliaanse media maakten eerder deze week al melding van de interesse van Corinthians, waar Memphis naar verluidt zo’n 400.000 euro per maand zou kunnen opstrijken. Kapteijns bevestigt de Braziliaanse interesse, maar plaatst er ook een kanttekening bij.

Financiële situatie zet vraagteken achter komst Memphis

“Of Corinthians kans van slagen heeft, zal moeten blijken. Met een verhuizing naar Brazilië verdwijnt Memphis uit beeld voor het Europese voetbal, wat zijn kansen op speeltijd in Oranje mogelijk niet zal bevorderen”, zo schrijft de verslaggever van De Telegraaf. Het is echter vooral de financiële situatie van de Braziliaanse club die de komst van Memphis mogelijk in de weg zit. “Bovendien heeft Corinthians volgens Braziliaanse media moeite om de financiering rond te krijgen, omdat de hoofdsponsor, die negentig procent van het salaris voor zijn rekening zou nemen, in aanraking is gekomen met justitie. Daardoor dreigt een bevriezing van de tegoeden, waarmee het fundament onder de deal zou worden weggeslagen.”

