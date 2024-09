Dijkhuizen blikt terug op ontslag bij Excelsior: ‘Een definitieve knock-out’

Marinus Dijkhuizen was flink teleurgesteld in het feit dat hij werd ontslagen bij Excelsior. De oefenmeester degradeerde met de Rotterdammers naar de Keuken Kampioen Divisie, waarna hij zijn congé kreeg. Het ontslag zag Dijkhuizen echter niet aankomen.

De 52-jarige trainer was vrij succesvol met de Kralingers. Zo promoveerde Dijkhuizen tweemaal met Excelsior, wist hij zich te handhaven, maar degradeerde hij afgelopen seizoen alsnog met de Rotterdammers. Excelsior moest het in de play-offs afleggen tegen NAC Breda. Een 4-1 overwinning in eigen huis was niet genoeg om de eerdere 6-1 nederlaag ongedaan te maken.

Uiteindelijk kostte de degradatie Dijkhuizen zijn baan bij Excelsior. “Het was zwaar om thuis te zitten. Gelukkig kan ik nu genieten van mijn vrijheid, die ik rond deze tijd nooit eerder heb gehad”, aldus de oefenmeester aan tafel bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

“Ik ben er helemaal kapot van geweest”, vervolgt hij. “Degraderen is al een verschrikkelijke ervaring en dan komt daar een ontslag overheen, een definitieve knock-out. Ik heb twee keer gespeeld bij Excelsior ben twee keer gepromoveerd, mijn vader kwam er graag... Dus er ligt veel historie en ik heb veel aan Excelsior gehad. Dan is dit heel pijnlijk.”

Dijkhuizen verrast door ontslag

Dijkhuizen geeft toe dat hij het ontslag niet zag aankomen. “Ik was wel verrast, omdat ik had verwacht de kans te krijgen. Ik had bewezen een nieuw kampioensteam te kunnen bouwen. Tijdens de contractonderhandelingen in januari was het een issue, omdat de club er een degradatieclausule in wilde. Daar klapte het bijna op, maar ik was ervan overtuigd dat we erin zouden blijven.”

Excelsior degradeerde in juni alsnog. “Na de degradatie zaten we met de directie en twee weken later was daar het oordeel. Dat waren twee vervelende weken”, besluit Dijkhuizen.

