Driessen richt pijlen op Nigel de Jong: 'Die had er bovenop moeten zitten en dat heeft hij niet gedaan'

Valentijn Driessen toont zich kritisch op de rol van Nigel de Jong bij de laatste ontwikkelingen rond het Nederlands elftal. De oud-international is tegenwoordig technisch directeur bij de KNVB, en had bondscoach Ronald Koeman in die hoedanigheid voor een aantal misstappen kunnen - en misschien wel moeten - behoeden, stelt de chef voetbal van De Telegraaf.

Koeman besloot twee spelers uit zijn EK-selectie niet op te nemen in zijn spelersgroep waarmee hij de aankomende Nations League-wedstrijden met Bosnië en Herzegovina (zaterdag) en Duitsland (dinsdag) in gaat. Ian Maatsen en Steven Bergwijn werden niet opgeroepen, maar werden daarvan niet persoonlijk door de bondscoach op de hoogte gesteld. Bergwijn moest zelfs via de media vernemen dat Koeman hem 'in principe' niet meer zal selecteren naar aanleiding van zijn transfer naar het Saudische Al-Ittihad, en liet zelf vervolgens weten onder de huidige bondscoach niet meer voor Oranje te willen uitkomen.

"Eén ding wil ik er nog wel over zeggen, en dat is de rol van Nigel de Jong", zegt Driessen in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Die is dan technisch directeur, die had daar natuurlijk bovenop moeten zitten en dat heeft hij niet gedaan. Dit is één van de onderdelen van zijn takenpakket denk ik, om dit in goede banen te leiden. Die zit er ook niet voor niks. Heel vaak zie je hem over het trainingsveld slenteren en je ziet hem af en toe bij persconferenties, maar dit is wel een rol die hij moet vervullen."

"Hij moet daarin ook de bondscoach in bescherming nemen", vervolgt Driessen. "Ook als de bondscoach vindt dat hij niks fout heeft gedaan en dat hij niet hoeft te bellen, dan moet De Jong daar zijn om te zeggen: 'Bel hem wel, want misschien hebben we hem ooit een keer nodig', we willen toch met zijn allen graag wereldkampioen worden? Dat las ik tenminste in Voetbal International van Marianne van Leeuwen (directeur-bestuurder betaald voetbal bij de KNVB, red.)."

