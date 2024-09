El Ahmadi: 'Toen ik met hem bij Feyenoord speelde was hij op zestig procent nog steeds de beste'

Karim El Ahmadi doet bij ESPN een opmerkelijke uitspraak over twee voormalig ploeggenoten bij Feyenoord. De oud-middenvelder zegt dat - en in iets mindere mate - in zijn ogen verreweg de meeste potentie hadden om de top van het voetbal te halen. Inmiddels zijn beide verdedigers echter weer terug in de Eredivisie.

Als speler stond El Ahmadi twee periodes (2008-2012 en 2014-2018) onder contract bij Feyenoord. De 53-voudig Marokkaans international zou uiteindelijk niet minder dan 266 wedstrijden voor de Rotterdammers spelen, waarin hij goed was voor twintig doelpunten en negentien assists. Met Feyenoord legde de verdedigende middenvelder in 2017 beslag op de landstitel en won hij zowel in 2016 als in 2018 de KNVB Beker. In dat laatste jaar was ook de Johan Cruijff Schaal een prooi voor de club van Zuid.

In Dit was het Weekend blikt El Ahmadi zondagavond terug op zijn tijd als voetballer, als voormalig ploeggenoot Rick Karsdorp ter sprake komt. De voormalig Feyenoorder beleefde eerder op de avond zijn rentree op de Nederlandse velden, als invaller bij PSV in het met 1-3 gewonnen uitduel bij Fortuna Sittard. "Ik ken hem nog uit de tijd dat hij met mij speelde. Op de training was hij op zestig procent nog steeds de beste, ik vond hem echt héél goed", zegt El Ahmadi. "Qua alles, hij was sterk, snel..."

"Ik heb hem wel een beetje gevolgd bij AS Roma, daar heeft hij toch niet het maximale eruit gehaald", stelt El Ahmadi vervolgens. Karsdorp stond zeven jaar onder contract bij de Romeinen, waarvoor hij uiteindelijk 157 wedstrijden zou spelen en waarmee hij in 2022 - uitgerekend ten koste van Feyenoord - de Conference League zou winnen. "Ik had verwacht dat hij daar heel makkelijk mee zou kunnen. Ik vond hem én Kongolo in het jaar dat we kampioen werden echt geweldig." Kenneth Perez is milder over Karsdorp: "Die heeft het toch best wel goed gedaan, voor een Eredivisiespeler die naar het buitenland gaat? Als je ziet hoe spelers over het algemeen terechtkomen na hun stap naar het buitenland, dan heeft hij het wel naar behoren gedaan", meent de Deen.

Behalve Karsdorp is ook Kongolo sinds afgelopen zomer teruggekeerd in de Eredivisie. De verdediger, die in 2014 nog deel uitmaakte van de WK-selectie van het Nederlands elftal die onder leiding van Louis van Gaal het brons greep in Brazilië, maakte de afgelopen jaren een ware nomadentocht door het voetbal. Kongolo stond onder contract bij AS Monaco, Huddersfield Town en Fulham, maar speelde ook op huurbasis bij Le Havre en Rapid Wien. Op deadline day tekende hij eerder deze maand transfervrij bij NAC Breda. Namens die club wacht hij nog op zijn eerste speelminuten. Zondag zat Kongolo in De Kuip, waar Feyenoord met 2-0 te sterk was voor de Brabanders, de volle 90 minuten op de bank.

