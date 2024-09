Update: 'Botte pech voor FC Barcelona: concurrent van De Jong loopt bij rentree nieuwe blessure op'

FC Barcelona-trainer Hans-Dieter Flick lijkt sneller dan verwacht weer een beroep te kunnen doen op Fermín Lopez. De middenvelder raakte onlangs tijdens het trainingskamp van Jong Spanje geblesseerd aan een spier en had naar verwachting minstens drie weken aan de kant moeten staan, maar hij keerde dinsdagmorgen alweer terug op het trainingsveld. Flick kon maandag al verwelkomen bij de groepstraining.

Bij FC Barcelona gaat het de laatste maanden veelvuldig over Lamine Yamal, maar in het kielzog van het 17-jarige supertalent maakt ook Fermín een uitstekende ontwikkeling door. De 21-jarige middenvelder droeg tot op heden 45 keer het shirt van FC Barcelona, goed voor elf doelpunten en een assist. Hij behoorde afgelopen zomer al tot de Spaanse selectie voor het Europees Kampioenschap in Duitsland, waar hij als reservespeler Europees kampioen werd. Niet lang daarna won hij met Jong Spanje goud op de Olympische Spelen in Parijs, waar hij met zes doelpunten een aanzienlijk aandeel in had.

Fermín kwam dit seizoen vooralsnog drie keer in actie voor FC Barcelona, telkens als invaller. Flick dreigde een lange periode geen beroep te kunnen doen op de middenvelder nadat hij op 3 september een spierblessure had opgelopen bij Jong Spanje. De verwachting was dat Fermín drie tot vier weken aan de kant zou staan, maar hij verscheen twee weken later alweer op het trainingsveld. Goed nieuws dus voor Flick, die maandag De Jong na een langdurige absentie zijn rentree zag maken. Of het voorspoedige herstel van Fermín betekent dat hij donderdagavond al in actie kan komen in de eerste wedstrijd in de competitiefase van de Champions League tegen AS Monaco, is volgens Sport nog niet duidelijk.

Olmo voorlopig buitenspel bij FC Barcelona

De rentree van Fermín op het trainingsveld komt Flick in ieder geval heel goed uit. De Duitser hoeft de komende weken niet te rekenen op Dani Olmo. De topaankoop van afgelopen zomer is uitstekend aan het seizoen begonnen, maar raakte zondagavond op bezoek bij Girona geblesseerd en staat daardoor voorlopig aan de kant. FC Barcelona trapt de competitiefase van de Champions League donderdag af met een uitwedstrijd tegen AS Monaco. Drie dagen later staat het uitduel met Villarreal op het programma en nóg eens drie dagen later krijgen de Catalanen Getafe op bezoek. Een druk programma dus voor Barça, dat met vijftien punten uit de eerste vijf duels wel uitstekend van start is gegaan in LaLiga. De voorsprong op Real Madrid is al vier punten.

Update 16.18 uur: 'Fermín loopt nieuwe blessure op'

Botte pech voor FC Barcelona, want de rentree van Fermín op het trainingsveld heeft niet heel lang mogen duren. De centrale middenvelder werkte toe naar zijn terugkeer binnen de lijnen, maar hij heeft op de training van dinsdag een nieuwe blessure opgelopen. Dat meldt de verslaggever Toni Juanmartí althans. De verwachting is dat Fermín enkele weken aan de kant zal staan.

ℹ️🔵🔴



Fermín estaba cerca de volver pero un contratiempo (no en la zona afectada) le hará estar varias semanas más en el dique seco. Una lástima. https://t.co/YI9DqIKCKX — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) September 17, 2024

