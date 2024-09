Europese topclub richt pijlen op Hancko: 'Relatie met Feyenoord is uitstekend'

Feyenoord-verdediger is op de radar van Juventus verschenen, zo meldt La Gazzetta dello Sport zondagochtend. De Slowaakse verdediger werd afgelopen maanden nog uit handen van Atlético Madrid gehouden, maar De Oude Dame zou in de zomer van 2025 zaken willen doen met de Rotterdammers.

Juventus-trainer Thiago Motta beschikt met Pierre Kalulu, Federico Gatti, Bremer en Danilo momenteel over vier volwaardige centrale verdedigers. Om die reden mocht Daniele Rugani afgelopen zomer op huurbasis naar Ajax vertrekken. Volgend jaar hoopt de Italiaanse topclub de defensie van een impuls te voorzien, waardoor Hancko nu in beeld zou zijn gekomen van technisch directeur Cristiano Giuntoli.

"De Slowaak kan zowel centraal als op de linksbackpositie uit de voeten en intrigeert de technische mannen van Juventus", weet de roze sportkrant. La Gazzetta stipt aan dat Feyenoord 'een dure winkel' is om te shoppen, maar ziet een voordeel voor Juve: "De relatie met de Nederlandse club is uitstekend na de recente verhuur met optie tot koop voor de jonge Uruguayaan Facundo González", zo leest het.

Hancko staat sinds de zomer van 2022 onder contract bij Feyenoord, dat de verdediger voor 8,3 miljoen euro overnam van Sparta Praag. Sindsdien speelde hij in alle competities 97 wedstrijden namens de Rotterdammers, waarin hij goed was voor twaalf doelpunten en negen assists. Met Feyenoord legde Hancko in 2023 beslag op de landstitel en won hij een jaar later de KNVB Beker. Het contract van Hancko bij Feyenoord loopt nog door tot medio 2028.

