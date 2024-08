Feyenoord heeft beet en neemt González tijdelijk over van Juventus

Facundo González mag zich speler van Feyenoord noemen, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De 21-jarige verdediger wordt het komende seizoen gehuurd van Juventus. Daarbij heeft Feyenoord een optie tot koop bedongen.

Dinsdagochtend kwam via de Italiaanse transferjournalist Gianluca Di Marzio al naar buiten dat González de tijdelijke overstap naar Feyenoord zou gaan maken. Ook toen werd er al gesproken over een optie tot koop. Later op dinsdag onthulde La Gazzetta dello Sport dat deze koopoptie verplicht zou worden als de back-up van Dávid Hancko in minstens vijftig procent van de wedstrijden inzetbaar is. Feyenoord rept hier zelf geen woord over.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord ziet transferdoelwit vlak voor sluiten transferwindow geblesseerd raken

“Ik kreeg al snel een heel goed gevoel bij de club na de gesprekken die ik heb gevoerd en het beeld dat voor mij werd geschetst”, laat González weten op de clubkanalen. “Feyenoord is een grote club en de manier waarop hier voetbal gespeeld en beleefd wordt, past bij mij. Dat er al meerdere Latijns-Amerikaanse spelers in de selectie zitten gaat zeker helpen om mij sneller aan te passen. Ik kijk er dan ook heel erg naar uit om aan dit nieuwe avontuur te beginnen.”

LEES OOK: Domper voor Feyenoord en Priske: steunpilaar moet onder het mes en is weken absent

Bij Feyenoord moet González als linksbenige verdediger de back-up van Hancko worden. De Uruguayaan speelde afgelopen seizoen op huurbasis in voor Sampdoria in de Serie B. Namens die club wist de verdediger dertig officiële duels te spelen. In Rotterdam zal González met rugnummer 15 gaan spelen.

New defender… 𝙘𝙤𝙣𝙛𝙞𝙧𝙢𝙚𝙙! 🔓



1️⃣5️⃣ Facundo González pic.twitter.com/6wgQRYKkJj — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 29, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Mario Been spreekt Johan Derksen volledig tegen en komt met compleet ander verhaal

Mario Been laat zijn licht schijnen over een potentiële uitgaande transfer bij Feyenoord.