Farioli spreekt eigen speler op persconferentie aan voor verspreiden verkeerde informatie

De selectie van Ajax hoefde zaterdagavond bij aankomst in Amsterdam na het gelijkspel tegen Go Ahead Eagles (1-1) helemaal niet op de club te blijven, zo vertelt Francesco Farioli op de persconferentie van woensdag. In een interview van een dag eerder suggereerde de verdediger dat dit wel het geval was.

In gesprek met Ajax TV vertelde Rensch dat de selectie van Ajax bij terugkomst in Amsterdam na de wedstrijd tegen Go Ahead op de club moest blijven. “We hebben gelijk een meeting gehad”, vertelde de verdediger. De selectie van de Amsterdammers zou onder meer hebben besproken wat er allemaal mis ging in Deventer.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Farioli ergerde zich groen en geel en heeft hem uit de Ajax-kleedkamer laten verwijderen'

Een dag later wordt Farioli op de persconferentie voor het duel met Besiktas geconfronteerd met deze uitspraak, maar daar kan de Italiaan zich niet in herkennen.“Zoals gebruikelijk evalueer ik de wedstrijd voor mezelf op de weg terug in de bus”, begint de trainer van Ajax.

LEES OOK: 'Wijndal kon Ajax verruilen voor 'interessante club' die ineens niets meer van zich liet horen'

“In de daaropvolgende nacht slaap ik niet zo veel, dus dan heb ik tijd het nog een keer te kijken. Maar de analyse met het team was pas de dag erna”, licht Farioli toe. “We gingen naar huis en hebben de wedstrijd voor de training maandagochtend besproken”, verbetert hij zichzelf vervolgens.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Woede om opvallend moment bij Ajax in 55e minuut: 'Je moet je doodschamen'

Scheidsrechter Martin van den Kerkhof zorgde voor grote verbazing tijdens Ajax - Fortuna Sittard.