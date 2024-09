Hans Kraay junior voorspelt wat Feyenoord dit seizoen te wachten staat

Feyenoord werd voorafgaand aan dit seizoen genoemd als belangrijkste concurrent van PSV in de strijd om het kampioenschap, maar Hans Kraay junior denkt dat de Rotterdammers het al erg zwaar zullen krijgen in het gevecht om plek twee. De formatie van coach Brian Priske liet in de Eredivisie al driemaal punten liggen en verloor donderdagavond met harde cijfers van Bayer Leverkusen. Volgens Kraay jr. is Feyenoord op dit moment ‘niet veel beter’ dan Ajax en AZ.

Dat het er in het voetbal van de ene op de andere dag heel anders uit kan zien, bewijst het seizoen van Feyenoord tot nu toe. De Rotterdammers eindigden in het afgelopen seizoen op de tweede plaats, wonnen de KNVB Beker en werden geacht het PSV in het nieuwe seizoen een stuk lastiger te maken in de strijd om de landstitel, maar over het kampioenschap wordt in De Kuip en omgeving op dit moment met geen woord gesproken. Feyenoord heeft in de competitie al negen punten minder dan PSV, al heeft het nog wel een wedstrijd tegoed. Maar na het puntenverlies tegen Willem II, Sparta Rotterdam en FC Groningen geloven weinigen dat Feyenoord dit seizoen écht een geduchte concurrent van PSV kan worden.

Sterker nog: Kraay jr. gelooft dat Feyenoord het kampioenschap nu al uit het hoofd moet zetten en zich vol moet gaan richten op de tweede plaats. De strijd om die plek gaat al lastig zat worden, verwacht de verslaggever van ESPN. “Is Feyenoord minder dan Ajax? Ik zat er net even over na te denken. Ik denk gewoon dat - PSV is alweer weg met dat hele makkelijke programma dat ze hebben - Feyenoord, Ajax en AZ met z’n drieën tot aan de laatste twee weken zullen moeten vechten om plek twee. Ik denk dat Feyenoord op dit moment niet veel beter is dan Ajax en AZ”, zo zegt Kraay jr. donderdagavond in het programma Voetbalpraat op ESPN.

Priske heeft geen tijd bij Feyenoord

Feyenoord was vorig seizoen nog tweemaal veel te sterk voor Ajax: in Amsterdam werd het 0-4 en De Klassieker op eigen veld resulteerde in een historische 6-0 overwinning. De rivalen hadden op 1 september jongstleden al tegenover elkaar moeten staan, maar vanwege de politiestaking ging er toen een streep door de ontmoeting. Feyenoord en Ajax treffen elkaar nu op woensdag 30 oktober. Ajax is een ploeg in opbouw, maar ook Feyenoord moet door het vertrek van succescoach Arne Slot en sterkhouders Mats Wieffer en Lutsharel Geertruida een nieuwe start maken. Trainer Priske heeft die tijd echter niet, zo weet Kraay jr. “Ik hou er nooit van, maar ik snap hoe het werkt. We lopen al een tijdje mee in het voetbal. Het wordt er niet makkelijker op voor deze man. ‘Rustig aan en geef hem de tijd’ geldt misschien voor de middenmoot, maar niet voor topvoetbal”, zo klinkt het.

Over de wedstrijd van Feyenoord tegen Bayer Leverkusen in speelronde 1 van de Champions League is Kraay jr. duidelijk. “Het is nooit een wedstrijd geweest en dat is vooral zonde. Je hoopt voor iedereen bij Feyenoord dat het een beetje een wedstrijd wordt, maar ze waren totaal kansloos. Vanaf het begin tot aan het einde”, aldus de verslaggever. Bayer Leverkusen was na één helft al klaar met Feyenoord: 0-4.

"Ik denk dat Feyenoord op dit moment niet veel beter is dan Ajax en AZ."



"Ik denk dat Feyenoord op dit moment niet veel beter is dan Ajax en AZ." — ESPN NL (@ESPNnl) September 19, 2024

