Spaan verdedigt Farioli en hekelt verslaggever van ESPN: 'Spotvogel, wat de boer niet kent...'

Henk Spaan luistert al twee opeenvolgende zondagen met verbazing naar Hans Kraay junior in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Kraay jr. is geen fan van data in het voetbal en sprak ook zondagmorgen zijn twijfels uit over de werkwijze van Ajax-trainer Francesco Farioli, die zich veel met cijfers en statistieke bezighoudt.

Farioli is inmiddels al bijna drie maanden werkzaam als hoofdtrainer van Ajax. De Italiaan staat voor de zware uitdaging om de recordkampioen terug naar de top te krijgen. Farioli wist dat zijn spelers na het afgelopen seizoen in het ‘rood’ stonden en dat hij er een zware kluif aan zou hebben om hen fit te krijgen. De vervanger van John van ’t Schip rouleerde daarom naar hartenlust in zijn eerste duels als hoofdtrainer van Ajax. Daarbij maakt hij gebruik van data.

Niet iedereen is fan van de werkwijze van Farioli. De Telegraaf toonde zich al regelmatig erg kritisch op de nieuwe trainer van Ajax. Zo zou Farioli zich volgens de ochtendkrant teveel richten op ‘intensiteit, fitheid en conditie’. De kritiek op Farioli maakt Spaan cynisch. “Er zijn aspecten aan de persoon van Farioli die hem tot een niet onomstreden figuur maken. Hij is Italiaan, dus eet hij spaghetti met knoflook. Hij is jong, dus weet niks. Hij is filosoof, een wetenschap die conservatieven wantrouwen, en, het ergste, hij is een trainer die statistieken serieus neemt”, zo schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool.

“Van de antidatamensen, de conservatieven, is Hans Kraay jr. de spotvogel”, zo vervolgt Spaan. “Al twee zondagen achter elkaar steekt hij in Goedemorgen Eredivisie zijn boutades af en zoekt hij medestanders in de, oudere, gasten die data slechts als ‘ondersteunend’ willen zien. Sifan Hassan had nooit drie afstanden mogen lopen van de datamensen en kijk eens: ze won goud op de marathon.” Spaan is er niet van onder de indruk. “Ik zeg dat Wenger Flamini kocht uit de computer en kijk eens: hij won drie FA-Cups. Antidataïsten haten ook de VAR. Wat de boer niet kent, vreet hij niet”, zo klinkt het.

‘Verschrikkelijke data’

Kraay jr. liet in de nasleep van NAC Breda - Ajax nog duidelijk merken wat hij vindt van de werkwijze van Farioli. De Italiaan koos er op bezoek bij de promovendus voor om zijn basiself op flink wat posities te wijzigen ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen Panathinaikos een paar dagen eerder. Volgens Farioli stelde hij zijn ‘beste’ elf op, nadat Kraay jr. aan hem vroeg of hij tegen NAC met zijn ‘beste of meest fitte’ elftal speelde. “Het is niet verboden, maar van mij mag het wel wat meer op zijn Ajax. Een kansje of acht meer uitspelen zou leuk zijn. Misschien moet Francesco even kijken naar de slimme zet van Priske en meer luisteren naar zijn gevoel dan naar die verschrikkelijke data”, zo sprak Kraay jr. in gesprek met Voetbal International zijn ergernis uit.

