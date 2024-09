Twee suggesties voor Farioli: 'Gepruts met Sulemana kan weleens goed voor hem uitpakken'

Ajax-trainer Francesco Farioli moet gedurende de interlandperiode een oplossing zien te vinden voor de linksbuitenpositie. Door het last-minute vertrek van naar Al-Ittihad én het mislopen van de komst van Kamaldeen Sulemana heeft de Italiaan in de persoon van nog maar één volwaardige optie links voorin. Clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad ziet twee mogelijke oplossingen voor het probleem.

Gisteren (donderdag) speculeerde Inan in de AD Voetbal podcast nog dat Brian Brobbey weleens naar de linkerkant zou kunnen verhuizen. Op die manier hoeft Farioli in ieder geval één spits minder teleur te stellen, zo is de gedachte. Met Wout Weghorst en Chuba Akpom heeft Ajax immers nog twee potentiële eerste spitsen onder contract staan, en achter het ervaren duo hoopt ook Julian Rijkhoff door te breken in de hoofdmacht.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Mislintat-aankoop dacht niet aan vertrek bij Ajax: ‘Ik ben hier gelukkig’

Vrijdag schrijft Inan in het AD nogmaals dat het voor Farioli 'ideaal' zou zijn om één van zijn drie spitsen (al dan niet tijdelijk) om te turnen tot linksbuiten. Bij nader inzien zou de clubwatcher echter niet Brobbey uit het centrum weghalen. "Wie in het hoofd van de trainer duikt, komt dan als eerst bij Chuba Akpom uit. Waarom? Omdat hij minder dan Wout Weghorst en Brian Brobbey een pure spits is. De Brit is meer een 9,5, die het al van diepteloopjes moet hebben. Zijn eerste treffer uit tegen Jagiellonia was daar zo’n voorbeeld van", schrijft de journalist.

'Gepruts met Sulemana kan wel eens goed uitpakken voor Banel'

Ajax schreef eerder deze week echter ook een groot aantal beloften in voor de competitiefase van de Europa League. Daar zit mogelijk óók een oplossing voor de onderbezetting op links, zo ziet Inan. "Voor wie het gepruts met het mislukte binnenhalen van Kamaldeen Sulemana wel eens goed kan uitpakken, is Jayden Banel", leest het. De negentienjarige buitenspeler vertoont zijn kunsten doorgaans namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, maar mocht vorig seizoen al een aantal keer invallen in de hoofdmacht. Onder Farioli kwam hij vooralsnog niet verder dan een korte invalbeurt in het thuisduel met Vojvodina (1-0 winst). Hoewel Inan aanstipt dat Banel bij zijn eerdere optredens in Ajax-1 'steeds iets te licht werd bevonden', ziet hij ook een aantal voordelen: "Hij is in elk geval bekend met de medespelers en het plan van Farioli."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Francesco Farioli meldt zich op Instagram en verrast

De trainer van Ajax schrijft: "Iedereen dacht dat dit onze eerste missie was, maar..."