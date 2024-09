Bakayoko verklaart afblazen transfer naar Saoedi-Arabië: ‘Geld is dan minderwaardig’

had afgelopen transferperiode de lucratieve overstap kunnen maken naar Saoedi-Arabië. Na afloop van de Eredivisie Awards op maandagavond wordt de Belg hier voor de camera’s van ESPN naar gevraagd, waarna hij duidelijk maakt dat geld niet alles is.

Eind augustus maakte Sacha Tavolieri bekend dat Bakayoko een overstap naar Al-Hilal had afgewezen. PSV zou al akkoord zijn gegaan met een aanbieding van 55 miljoen euro, waarna de buitenspeler een jaarsalaris van dertig miljoen euro kon opstrijken. Toch had hij daar geen behoefte aan, aangezien hij PSV enkel wil verlaten voor de absolute top van Europa.

Nadat Bakayoko aan de haal ging met de prijs van Eredivisie Talent van het Jaar, werd hij na het evenement aan de tand gevoeld door ESPN over deze transfer. “Ik ben er heel blij mee (dat hij nog bij PSV is, red.)”, geeft de Belg aan. “Ik speel nog steeds met mijn vrienden en ik speel nog steeds bij de beste club van Nederland, dus ik kan niet klagen daarover.”

Wanneer hij wordt gevraagd naar het gerucht over het aanbod van Al-Hilal, is Bakayoko duidelijk. “Ik zal het kort houden, ik wilde zelf gewoon niet gaan”, laat de buitenspeler zich optekenen. Dat is volgens de aanvaller de ‘simpele’ reden dat hij de transfer afwees. “Als mijn familie goed zit, en dat zitten ze zolang ik bij PSV ben, dan is geld minderwaardig”, besluit hij.

🤑🇸🇦 Een lucratieve transfer naar Saoedi-Arabië was voor Bakayoko geen optie:



"Heel simpel, ik wil zelf niet gaan. Zolang mijn familie goed zit, dan is het geld minderwaardig." — ESPN NL (@ESPNnl) September 3, 2024

