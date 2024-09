Derksen keihard: ‘Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die hem serieus neemt’

De fout die Ziggo Sport-verslaggever Bas van Veenendaal maakte na afloop van de ontmoeting tussen Feyenoord en Bayer Leverkusen in de Champions League is de heren van Vandaag Inside niet onopgemerkt voorbijgegaan. Van Veenendaal was na het laatste fluitsignaal in De Kuip in de veronderstelling dat het doelpunt van Ayase Ueda in de tweede helft níét was afgekeurd en de eindstand daardoor 1-4 was geworden. Volgens Johan Derksen heeft ‘nog nooit iemand’ Van Veenendaal ‘serieus genomen’.

Feyenoord beleefde donderdagavond een dramatische opening van de nieuwe Champions League-campagne. Het Legioen liet zich in eerste instantie volop horen, maar dat werd gaandeweg de eerste helft steeds minder. Niet gek, want Bayer Leverkusen slachtte Feyenoord in de omschakeling en was al na één helft klaar met de Rotterdammers: 0-4. Die probeerden er in de tweede helft nog het beste van te maken en leken via Ueda in ieder geval nog een eretreffer te maken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Dat was Van Veenendaal ontgaan. Het interview met aanvoerder Quinten Timber begon hij met: “Je wint de tweede helft eigenlijk met 1-0”, waarop Timber nogal verbaasd reageerde.

LEES OOK: Van Veenendaal gaat de mist in tijdens interview met Timber: 'Mijn excuses'

Van Veenendaal verontschuldigde zich pas aan het einde van het interview voor zijn fout. Daar komt hij niet zomaar mee weg. In de vrijdagavonduitzending van Vandaag Inside werd het fragment besproken. Derksen heeft een duidelijke mening over de presentator van Ziggo Sport. “Bas van Veenendaal… Daar noem je ook een naam. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen op het Mediapark (in Hilversum, red.) die die man serieus neemt”, zo klonk het. Hélène Hendriks denkt een verklaring te hebben voor de fout van haar collega. “Bas is gewoon verliefd, die loopt gewoon met zijn hoofd in de wolken.” Derksen hoorde de opmerking van Hendriks met verbazing aan en vroeg op wie hij dan verliefd zou zijn, maar daar wist de presentatrice geen antwoord op te geven.

LEES OOK: Hélène Hendriks voorspelt keiharde ingreep bij Feyenoord: 'Nog één wedstrijd'

Op serieuzere toon kan Hendriks zich wel voorstellen dat Van Veenendaal dacht dat de ontmoeting tussen Feyenoord en Bayer Leverkusen niet in 0-4, maar 1-4 was geëindigd. “Ik herken dit wel van mijn eigen werk. Je loopt als verslaggever in de tweede helft van de tribune naar beneden. Je verbinding met Hilversum is dan weg.” Als er precies op dát moment een doelpunt valt, dan kan dat tot verwarring leiden. “Je hoort aan het publiek dat ze scoren. Dan loop je daar op die trappen en heb je het niet door als het doelpunt wordt afgekeurd. Dan ben je dus helemaal in de veronderstelling dat er gescoord is.” René van der Gijp raakte er niet door overtuigd. “Je kijkt toch altijd even op het scorebord?”, zo vroeg de voormalige profvoetballer zich af.

