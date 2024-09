Johan Derksen moet opnieuw worden geopereerd: ‘Ik stel het uit, uit lafheid’

Johan Derksen moet opnieuw onder het mes, zo laat hij weten aan tafel bij Vandaag Inside. De analist moet worden geopereerd aan zijn oog vanwege staar. Eerder dit jaar werd Derksen al driemaal geopereerd aan een liesbreuk.

“Ik moet aan mijn rechteroog geopereerd worden, ja niks bijzonders, maar je hebt staar hè”, begint hij zijn verhaal. “Ik stel het maar uit, uit lafheid. Ik vind het geen feest. Iedereen zegt: het duurt een kwartier en het is een fluitje van een cent. Maar ik heb nu in de auto in een bril waarbij mijn rechterglas zes keer sterker is dan mijn linker. Dus het wordt nu tijd. Ik zit nou met mijn rechteroog naar jou te kijken, maar heb jij acht tieten?”, vraagt hij ongegeneerd aan Hélène Hendriks.

LEES OOK: Johan Derksen: ‘Een verschrikking, maar ik neem zo’n mevrouw niets kwalijk’

Vervolgens steekt Wilfred Genee drie vingers op en vraagt hij aan Derksen hoeveel vingers hij opsteekt. Op zijn beurt knijpt Derksen zijn linkeroog dicht en kijkt de presentator lacherig aan, waarna René van der Gijp inhaakt. “We zijn lekker bezig. Jij hebt iets met je oog”, wijst hij naar Genee, “ik zie bijna niets uit mijn rechteroog op dit moment en hij moet nog geopereerd worden. Binnenkort zitten we hier met de Zonnebloem”, waarna de analist in lachen uitbarst.

LEES OOK: Van der Gijp stelt na zestien jaar samenwerken plotseling een bizarre vraag over Johan Derksen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen praat mond voorbij en verklapt gevoelig geheim over tafelgast

Johan Derksen verklapt een geheim over een vaste tafelgast van Vandaag Inside. "Het is volgens mij niet de bedoeling dat dit naar buiten komt."