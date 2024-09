Kees Kist onthult: 'Ik weet dat een transfer voor deze Oranje-international dichtbij was'

Kees Kist is blij dat deze zomer bij PSV is gebleven, zo vertelt hij in zijn artikel 'Oranje op rapport' bij De Telegraaf. De oud-international weet dat een transfer dichtbij was voor de PSV'er, om wie 'Ronald Koeman zijn elftal moet heen bouwen'.

Na een kampioensseizoen bij PSV en een goed EK werd er afgelopen transferperiode getrokken aan Schouten. Borussia Dortmund, Napoli en Paris Saint-Germain werden met de middenvelder in verband gebracht. Vooral de Franse club leek ver te willen gaan om Schouten over te nemen van de Eindhovenaren. Uiteindelijk bleef Schouten bij PSV, ook omdat de club van Peter Bosz veel geld voor de middenvelder wilde ontvangen.

Kees Kist weet dat een transfer met een van deze clubs bijna rond was. "Ik ben ook zo blij dat we deze man in de Eredivisie hebben behouden, want ik weet dat een transfer heel dichtbij is geweest. Nu kan ik elke week van hem genieten nog.” Schouten kreeg een zeven van Kist voor zijn optreden tegen Bosnië-Herzegovina (5-2). "Hij brengt zoveel rust en pakt elke bal op. Spectaculair? Nee, maar hij doet álles goed! Is het chaos om hem heen, dan komt hij er feilloos uit. Om zo’n man moet je een elftal heen bouwen en dat doet Koeman ook."

De speler die het hoogste cijfer van Kees Kist kreeg was Tijjani Reijnders. Hij kreeg een acht van de oud-international. "Ik deel nooit gauw hoge cijfers uit, maar Reijnders was de beste man van het veld. Hij doet alles met een gemak waaruit blijkt hoeveel talent hij bezit. Altijd onderweg, geeft een pass en is al weer weggesprint. Als je die als tegenstander moet dekken ben je in de aap gelogeerd. Die zie je de helft van de wedstrijd niet. Dan moet je hem strategisch gaan dekken, maar hij is nauwelijks af te stoppen. Kijk naar de goal die hij maakt, hij behoudt altijd het overzicht. Bij AC Milan wordt hij nóg beter."

