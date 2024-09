Mbappé slaat bemiddeling af en staat lijnrecht tegenover PSG

zit niet te wachten op de bemiddeling van de juridische afdeling van de Ligue 1, meldt het Franse persbureau AFP. De Franse superster leeft in onmin met zijn voormalige werkgever Paris Saint-Germain en zou naar verluidt nog recht hebben op een gigantisch bedrag.

Mbappé is van mening dat hij nog recht heeft op drie maandsalarissen en een ethische bonus van PSG. Het zou hierbij gaan om bedragen van tussen de 55 miljoen euro en 80 miljoen euro. De Franse club zelf beweert dat Mbappé in 2023 er mee heeft ingestemd om afstand te doen van die bedragen.

De juridische afdeling van de Ligue 1 had zich opgeworpen als bemiddelaar in het conflict tussen Mbappé en PSG, maar de entourage van de Fransman heeft vriendelijk bedankt voor dat aanbod. Er zal dus op een andere manier overeenstemming moeten worden bereikt in deze zaak.

Mbappé al langer op gespannen voet met PSG

Het relatie van Mbappé, die afgelopen zomer transfervrij naar Real Madrid vertrok, en Paris Saint-Germain liep al langer stroef. Zo werd de spits afgelopen seizoen uit de selectie gezegd door voorzitter Nasser Al-Khelaïfi vanwege onvrede over een optie in zijn contract. Mbappé besloot deze optie niet te gebruiken, waardoor hij transfervrij kon vertrekken uit de Franse hoofdstad.

