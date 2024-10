Mossou komt met opmerkelijk idee om ‘Bergwijn-discussie’ te beslechten

Sjoerd Mossou stelt voor om in de winterstop een toernooi met clubs uit de Eredivisie en de Saudi Pro League te organiseren. Op deze manier zal moeten blijken welke van de twee competities beter is. “De winnaar krijgt de Ronald Koeman Cup”, aldus Mossou.

Al-Hilal-trainer Jorge Jesus haalde afgelopen weekend uit naar bondscoach Ronald Koeman en noemde de Eredivisie ‘een van de zwakste competities van Europa’. De Portugees kreeg uitspraken van de keuzeheer van het Nederlands elftal over Steven Bergwijn onder ogen en was daar op zijn zachtst gezegd niet over te spreken.

Koeman stelde eerder deze maand dat de transfer van Bergwijn naar het Saudische Al-Ittihad ‘geen keuze was op basis van sportieve gronden’. De bondscoach gaf dan ook te kennen dat de deur voor 34-voudig Oranje-international bij het Nederlands gesloten was. Deze uitspraken vielen ook bij Bergwijn niet in goede aarde, die vervolgens meermaals uithaalde naar de bondscoach.

“De vraag is alleen of het klopt wat Jesus zegt”, stelt Mossou in het Algemeen Dagblad over de uitspraken van de Portugees over de Eredivisie. “Is de Saoedische competitie werkelijk sterker dan de Eredivisie (die op basis van coëfficiënten overigens nog altijd sterker is dan de Portugese Liga)? Qua grote namen zou dat kunnen kloppen: Steven Bergwijn is nota bene een ploeggenoot van Karim Benzema tegenwoordig, en N’Golo Kanté is ook bepaald geen slechte speler.”

Saudi Pro League ‘moderne vorm van walking football’

“Daar valt tegenin te brengen dat Saoedische competitiewedstrijden veel weg hebben van een moderne vorm van walking football, gespeeld in een tempo dat past bij de plaatselijke bloedhitte”, vervolgt Mossou. “Op het laatste wereldkampioenschap voor clubs in 2023 maakte Al-Ittihad nog vrij weinig indruk bovendien. Ajax-aanvoerder Jordan Henderson werd gillend gek van de totaal vrijblijvende sportcultuur in Saoedi-Arabië.”

Toernooi tussen clubs uit Eredivisie en Saudi Pro League

Mossou komt vervolgens met een opmerkelijk idee, die de ontstane discussie over de transfer van Bergwijn voor goed te beëindigen. “Wellicht is het een goed idee om het gewoon uit te gaan testen. Organiseer in de winterstop een toernooitje met acht clubs: vier uit de eredivisie en vier uit de Saudi Pro League, bij voorkeur op neutraal terrein in pakweg Barcelona. De winnaar krijgt de Ronald Koeman Cup”, besluit hij.

