Oranje-tweetal bedolven onder de complimenten in Duitsland: 'Grote klasse'

Marcel Schäfer, sportief directeur van RB Leipzig, is bij met het langere verblijf van en het aantrekken van . De directeur is lovend over het tweetal en heeft hoge verwachting van de beide Oranje-internationals.

Simons koos, ondanks de belangstelling van onder meer Bayern München en FC Barcelona, voor nog een jaar bij Die Roten Bullen. Tot grote vreugde van Schäfer. "Xavi is één van de beste spelers in Europa en behoort tot de meest veelbelovende talenten. Het is een geweldig signaal dat we hem hebben kunnen behouden", vertelt hij in gesprek met ESPN.

"Hij was heel duidelijk over zijn carrièreplanning. Hij wil hier een sleutelspeler en een leider worden, voordat hij een volgende stap maakt. Dat gaat hem zeker lukken. Xavi staat precies voor hoe wij als club zijn: geen limieten en je kunt alles bereiken. Wij proberen altijd het maximale te bereiken”, aldus Schäfer, die alles in het werk gaat stellen om Simons komende zomer definitief over te nemen. “Dat is natuurlijk ons doel, maar het is moeilijk te zeggen of dat lukt. Wij doen er altijd alles aan om onze beste spelers te behouden.”

Ook lofzang voor Geertruida

Schäfer heeft niet alleen positieve woorden voor Simons, ook Geertruida wordt bedolven onder de complimenten. “Lutsharel is nog altijd een jonge speler, maar hij heeft desondanks al veel ervaring. Hij heeft bij Feyenoord een fantastische ontwikkeling doorgemaakt van jeugdspeler tot aanvoerder en hij is uitgegroeid tot international van het Nederlands elftal."

Vooral de multifunctionaliteit van Geertruida kan rekenen op de nodige complimenten. “Hij kan als controlerende middenvelder, rechtsback en zelfs als centrumverdediger spelen. Hij is van grote klasse. Lutsharel heeft veel potentie en is hongerig om zijn kwaliteiten te tonen in één van de beste competities ter wereld”, besluit hij.

