Hans Kraay junior zorgt voor shock met Oranje-voorspelling in ESPN-studio

Hans Kraay junior denkt dat het Nederlands elftal een gemakkelijke avond tegemoet gaat tegen Bosnië en Herzegovina. Oranje neemt het in de eerste groepswedstrijd van de Nations League op tegen de nummer 75 van de FIFA ranking en gaat volgens de ESPN-analist met 6-0 winnen. Jan Joost van Gangelen schrikt van de voorspelling van zijn collega.

Het duo gaat tijdens ESPN Vandaag in op de aanstaande wedstrijd van Oranje, dat om 20.45 uur aftrapt in het Philips Stadion. In de slotseconde van de uitzending vraagt Van Gangelen om een voorspelling van Kraay junior.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Hans Kraay junior en Jan Joost van Gangelen missen ‘kwijl op de bek’ bij Oranje-speler

De analist heeft klaarblijkelijk ongelofelijk veel vertrouwen in de ploeg van Ronald Koeman, die deze elf namen de wei instuurt. “6-0”, reageert Kraay junior, waarna Van Gangelen met enige verbazing reageert. “Sow! Dat wordt spektakel!”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Conflict tussen Koeman en Bergwijn zorgt voor hevige discussie aan Vandaag Inside-tafel

Aan tafel bij Vandaag Inside ontstaat een flinke discussie over het conflict tussen bondscoach Ronald Koeman en Steven Bergwijn.