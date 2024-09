Peter Bosz geeft update over inzetbaarheid Noa Lang in aanloop naar Juventus

Er bestaat een kans dat dinsdagavond als basisspeler aan de aftrap verschijnt tegen Juventus, zo laat Peter Bosz weten op de persconferentie. De aanvaller, die de afgelopen twee Eredivisie-duels ontbrak, keert sowieso terug op het wedstrijdformulier.

“Als ik dat wil, zou Lang vanaf het begin kunnen spelen”, reageert de succescoach van de Eindhovenaren duidelijk. Het was voorafgaand aan de persconferentie al duidelijk dat Lang mee zou gaan naar Turijn, maar nog niet of hij daadwerkelijk kon gaan spelen. Bosz bevestigt dat de vleugelspeler in actie kan komen.

Lang ontbrak vóór de interlandperiode bij PSV, omdat Bosz hem destijds rust gaf in aanloop naar de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (3-0 winst). Afgelopen weekend zat de aanvaller eveneens niet in de selectie van de Eindhovenaren. Het was na afloop een raadsel of Lang wél mee zou reizen naar Turijn. Bosz reageerde tijdens een interview met ESPN namelijk erg mysterieus op een vraag over een van zijn sterspelers.

PSV opent dinsdagavond, om 18.45 uur, de Champions League-competitiefase met een uitduel tegen Juventus.

