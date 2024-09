Goed nieuws voor Feyenoord en Priske: 'Hij is snel weer volledig inzetbaar'

Feyenoord-trainer Brian Priske krijgt uitstekend nieuws uit de ziekenboeg. Centrale verdediger heeft woensdag in een oefenduel tegen de eigen beloftenploeg zijn rentree gemaakt en zou op korte termijn weer 'volledig inzetbaar' zijn.

Dat schrijft fr12 althans. De supporterssite meldt dat de A-ploeg door een eigen doelpunt met 0-1 achter kwam, maar die achterstand uiteindelijk omboog in een ruime 6-1 overwinning. Bart Nieuwkoop en Igor Paixão tekenden voor de gelijkmaker en de 2-1, waarna zomeraanwinst Julián Carranza met twee treffers voor een 4-1 voorsprong zorgde.

Daarna bepaalde Devin Haen, die dit seizoen door Feyenoord wordt verhuurd aan FC Dordrecht, de eindstand met twee goals op 6-1. Ook Jaden Slory, die door de Rotterdammers eveneens wordt gestald bij de Keuken Kampioen Divisie-club, kwam namens Feyenoord in actie.

Trauner kwam dit seizoen nog helemaal niet in actie voor Feyenoord. De Oostenrijkse centrale verdediger raakte tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland, waar hij voor zijn land scoorde in de groepswedstrijd tegen Polen (1-3 winst), geblesseerd aan zijn bovenbeen. Vorige week werd al duidelijk dat Trauner de groepstraining had hervat.

Zijn terugkeer komt als geroepen, aangezien Feyenoord na de interlandbreak drie wedstrijden in acht dagen voor de kiezen krijgt. In de Eredivisie speelt de nummer twee van het voorbije seizoen op zaterdag 14 september een uitduel bij FC Groningen en komt NAC Breda op zondag 22 september op bezoek in De Kuip. Tussendoor wacht in de eerste speelronde van de Champions League een thuiswedstrijd tegen de Duitse kampioen Bayer Leverkusen, op donderdag 19 september.

