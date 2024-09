Real Madrid in eigen huis vanaf minuut één uitgefloten op bizarre Champions League-avond

Real Madrid beleeft dinsdagavond een surreële Champions League-avond tegen VfB Stuttgart. De Spaanse grootmacht wordt in het eigen Estadio Santiago Bernabéu namelijk al vanaf minuut één zeer vijandig bejegend door het publiek.

De verklaring hiervoor is dat het stadion van Real Madrid dinsdagavond is volgepakt met supporters van VfB Stuttgart. De Duitse ploeg weet zich officieel gesteund door 4.000 meegereisde supporters, maar in werkelijkheid zijn veel meer fans van die Schwaben aanwezig in het Estadio Santiago Bernabéu.

LEES OOK: Catalaanse sportkrant plaatst schaamteloze afbeelding over Real Madrid

Artikel gaat verder onder video

Journalist Philipp Hinze van Sky Deutschand meldt op X dat er duizenden fans van VfB Stuttgart aanwezig zijn in het stadion. “Sommigen zijn neutraal gekleed, anderen gehuld in kleding van VfB Stuttgart. Er zijn weinig vakken in het stadion zonder fans van VfB Stuttgart. Real Madrid wordt in eigen huis tijdens de warming-up uitgefloten. VfB-liederen klinken door het hele stadion. Stuttgart neemt Madrid over”, schrijft hij.

4.000 Tickets offiziell, viele, viele weitere tausend Fans auf verschiedenen Wegen im Stadion. Teils zivil, teils in @VfB-Montur. Gibt wenig Sektoren ohne Stuttgarter. Real wird im eigenen Stadion während der Erwärmung ausgepfiffen. VfB-Wechselgesänge übers ganze Bernabeu.… pic.twitter.com/71h6CCHyrw — Philipp Hinze (@philipphinze24) September 17, 2024 De um lado do Bernabéu, o setor para a torcida visitante lotado. Do outro, um setor do estádio improvisado pela torcida visitante (e tantos outros espalhados). São mais de 4 mil torcedores do Stuttgart para a estreia da equipe alemã contra o Real Madrid. pic.twitter.com/cblVN5GwI4 — Gustavo Hofman (@gustavohofman) September 17, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax pakt uit met groot nieuws: Van Gaal keert op 17 november terug op de bank

Ajax blaast dit seizoen 125 kaarsjes uit en dat wil de club niet geruisloos voorbij laten gaan.