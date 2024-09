Sterkhouder van PSV valt in de prijzen en is verkozen tot Speler van de Maand

is in de eerste maand het nieuwe seizoen meteen in de prijzen gevallen. De middenvelder van PSV is namelijk verkozen tot Speler van de Maand in de Eredivisie. In de vier wedstrijden die Veerman speelde was hij goed voor vier assists en een doelpunt

Veerman had gehoopt om een transfer te kunnen maken afgelopen zomer, maar tot zijn eigen teleurstelling bleef die gewenste stap uit. Wel was er interesse van Olympique Marseille, maar tot een overgang kwam het niet. De 25-jarige middenvelder ging niet bij de pakken neerzitten en liet zich in de eerste maand van het nieuwe Eredivisieseizoen meteen gelden.

In de eerste vier wedstrijden van PSV leverde Veerman vier assists af (twee tegen RKC Waalwijk en twee tegen Almere City) en was hij eenmaal trefzeker tegen Go Ahead Eagles. Hoewel die wedstrijd werd gespeeld op 1 september, telt dit duel wel mee voor de verkiezing van Speler van de Maand. In het duel met Heracles Almelo was Veerman niet trefzeker, maar zorgde hij met een fraaie actie wel voor een absoluut hoogtepunt in de wedstrijd.

Zelf is de middenvelder in het nopjes met het winnen van de prijs. “Het is altijd leuk dat je een persoonlijke prijs krijgt, ook lekker dat het meteen de eerste maand al gebeurt”, reageert Veerman in gesprek met ESPN-verslaggever Hans Kraay junior.

Jorg Schreuders Talent van de Maand

Naast Veerman is ook FC Groningen-aanvaller Jorg Schreuders in de prijzen gevallen. De twintigjarige buitenspeler is verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand. Schreuders promoveerde met De Trots van het Noorden naar de Eredivisie en was op het hoogste niveau meteen goed voor twee doelpunten en twee assists.

𝐒𝐩𝐞𝐥𝐞𝐫 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐚𝐧𝐝: Joey Veerman 🌟

𝐉𝐨𝐡𝐚𝐧 𝐂𝐫𝐮𝐢𝐣𝐟𝐟 𝐓𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐚𝐧𝐝: Jorg Schreuders 🌟 — ESPN NL (@ESPNnl) September 12, 2024

