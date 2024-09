Update over mogelijke staking van Ajax - FC Utrecht

Het is nog altijd de vraag of de wedstrijd Ajax - FC Utrecht van zondag 15 september doorgang vindt. Maandag vindt er nieuw overleg plaats tussen de gemeente Amsterdam en de andere betrokken partijen, zo weet ESPN.

De Eredivisie, de KNVB en de betrokken clubs hopen dat de wedstrijd doorgang kan vinden ondanks de geplande politiestaking. Eerder werd Feyenoord - Ajax om die reden verplaatst naar 30 oktober. Eredivisie-directeur Jan de Jong denkt dat Ajax - Utrecht wel doorgang kan vinden, ondanks dat die wedstrijd net zoals De Klassieker geldt als een risicowedstrijd.

"Wij zullen er bij de gemeente Amsterdam op aandringen dat deze wedstrijd gewoon veilig doorgang kan vinden zonder politie", zegt De Jong. Eerder dit seizoen werden NAC Breda - Ajax en FC Twente - Sparta Rotterdam ook 'gewoon' zonder politie gespeeld, al waren dat geen risicowedstrijden.

Of de wedstrijd wordt afgelast, zal onder andere afhangen van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en haar overleg met de politie en Openbaar Ministerie. Mocht Ajax weer een wedstrijd uitgesteld zien worden, zal er een grote druk ontstaan op de wedstrijdkalender, zeker nu de Amsterdammers in de Europa League actief zijn. In het geval van een afgelasting zou Ajax al drie Eredivisiewedstrijden achterlopen op andere teams.

