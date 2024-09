Valentijn Driessen wekt woede met uitspraak in Vandaag Inside: 'Een volstrekte misvatting!'

Maarten Brink, projectleider van de politieacties, heeft gereageerd op de woorden van sportjournalist Valentijn Driessen in het programma Vandaag Inside. De sportverslaggever van De Telegraaf gaf maandagavond aan het belachelijk te vinden dat de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht niet door mag gaan en was daarnaast van mening dat het beroep van politieagenten niet als heel zwaar beroep moet worden gezien.

"Die politie, die hebben zo'n groot apparaat... Als jij 55 bent hoef jij niet meer in de frontlinie te staan", begon Driessen maandagavond toen de beslissing van de gemeente Amsterdam om de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht af te gelasten ter sprake kwam: "Dan kan je echt overal terecht, dan kan je allerlei andere soorten taken doen. Ik snap niet dat dit als heel zwaar beroep wordt gezien", zei Driessen. Zijn woorden vielen niet goed bij Johan Derksen. maar ook niet bij Brink, die projectleider is van de protestacties van de politie.

Op X reageert Brink tijdens de uitzending van Vandaag Inside op Driessen zijn woorden: "Beste Valentijn, het is een volstrekte misvatting dat politiemensen na hun 55e niet meer in de frontlinie van politiewerk staan. Heel veel agenten van 55+ staan dagelijks op straat zwaar politiewerk te doen. Dat al vele jaren te lang", zegt Brink in de richting van Driessen. Hij probeert hiermee aan de buitenwacht opnieuw duidelijk te maken waarom de politie onder meer tijdens voetbalwedstrijden in actie komt voor een vervroegd pensioen.

Maandagavond gingen Johan Derksen en Valentijn Driessen met elkaar in discussie over de politiestakingen, waar onder meer de voetballerij flink wat hinder van heeft:

