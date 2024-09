Van Bronckhorst komt oude bekende tegen bij Ajax: 'Mooi om hem te begroeten'

In de wedstrijd tussen Ajax en Besiktas komt Giovanni van Bronckhorst een oude bekende tegen. De trainer van Besiktas werkte in het verleden bij Rangers FC samen met Dave Vos, die nu de assistent-trainer is van Francesco Farioli bij Ajax. Van Bronckhorst ziet ernaar uit om Vos weer te kunnen begroeten.

In 68 officiële wedstrijden was Vos de rechterhand van Van Bronckhorst bij Rangers. Samen pakten ze de Schotse beker en behaalden ze de finale van de Europa League. “Ik heb een mooie tijd met hem gehad. Hij volgt nu z’n eigen weg”, wordt Van Bronckhorst op de persconferentie geciteerd door De Telegraaf. “We hebben nog wat contact gehad. Dave is een van de trainers in Nederland die aan het begin staat van z’n carrière. Ik hoop voor hem dat hij stapjes kan blijven maken. Het zou zeker leuk zijn om hem rondom deze wedstrijd te mogen begroeten.”

Artikel gaat verder onder video

Van Bronckhorst kiest er bewust voor om Nederlanders in zijn technische staf te hebben. Zo werkt hij bij Besiktas samen met Jean-Paul van Gastel (assistent), Ruud Hesp (keeperstrainer) en Arno Philips (conditietrainer). “Omdat je dan mensen om je heen hebt die jou kennen én die jij zelf kent. Mijn ervaringen in Schotland, Turkije maar ook in China zijn dat je er vooral een goede mix van moet maken.”

LEES OOK: Ajax-fans verbaasd: één speler ontbreekt op officiële selectiefoto van dit seizoen

“Ik heb nu wel meer Turken dan Nederlanders in mijn staf”, geeft hij aan. “En mijn videoanalist komt bijvoorbeeld zelfs uit Canada. Voor mij is het de uitdaging om daar een eenheid van te maken. Dat is een proces dat synchroon loopt aan een team van voetballers smeden. Want als je staf goed staat, heeft dat ook invloed op hoe snel het team zich vormt.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Farioli ergerde zich groen en geel en heeft hem uit de Ajax-kleedkamer laten verwijderen'

Francesco Farioli denkt als trainer van Ajax aan de allerkleinste details.