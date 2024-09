Veertienvoudig international openhartig: ‘Misschien ben ik gewoon niet het type dat Koeman zoekt’

acht de kans klein dat hij in de toekomst nog zijn rentree gaat maken in het Nederlands elftal. Daar heeft de 28-jarige rechtervleugelverdediger van Fulham wel vrede mee, zo geeft hij aan in een interview met Viaplay. Tete heeft er in ieder geval geen contact over met bondscoach Ronald Koeman.

Tete speelt al vier jaar bij Fulham en is dit seizoen een vaste waarde in het elftal van de Engelse club. Is het dan niet vreemd dat de rechtsachter geen oproep krijgt van de bondscoach? "Ja, ik weet niet”, reageert hij. “Ik ben er ook al vier jaar niet bij geweest hè, als het niet langer is... Ik heb twee jaar geleden een heel goed seizoen gehad, ook aanvallend. De cijfers logen er niet om, maar toen kwam ik er ook niet bij. Misschien ben ik gewoon niet het type dat Koeman zoekt en dat is oké."

Momenteel krijgt Denzel Dumfries de voorkeur als rechtsback in het Nederlands elftal, daarnaast heeft Koeman ook de keuze uit Jeremie Frimpong en Lutsharel Geertruida. Tete kan zich er dan ook niet druk om maken dat hij er vooralsnog niet bij zit. “En als ik er ooit wel bij kom, wie weet. Ik ben daar niet echt gefocust op. Ik ben veel meer gefocust op mezelf en ik vind ik het hartstikke mooi om te zien hoe die jongens het doen. Wie weet. Ik ben er heel relaxed in eigenlijk."

Tete vorig jaar teleurgesteld in Koeman

In maart vorig jaar was Tete nog teleurgesteld in het feit dat Koeman hem niet opriep. “Dan kun je me net zo goed niet in de voorselectie zetten”, sprak de geboren Amsterdammer destijds. “Het voelt, grof gezegd, alsof er een beetje met je balletjes wordt gespeeld aan het einde van de rit.”

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video van Viaplay te bekijken via X.

