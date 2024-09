Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Priske kiest tegen NAC voor zéér verrassende basisdebutant

Feyenoord-trainer Brian Priske voert in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda enkele wijzigingen door ten opzichte van de ontmoeting met Bayer Leverkusen in de Champions League. Drie dagen na de ontluisterende nederlaag tegen de regerend kampioen van Duitsland mag zich opmaken voor zijn eerste basisplaats. Daarnaast wordt ook weer aan de aftrap verwacht.

Feyenoord deed in de aanloop naar dit seizoen al vroeg zaken. Hadj Moussa zette weliswaar pas op 2 juli zijn krabbel onder een contract in De Kuip, maar zijn komst was een paar maanden eerder al aangekondigd. De buitenspeler maakte in de tweede helft van het afgelopen seizoen indruk bij Vitesse, waar hij door het Belgische Patro Eisden tijdelijk was gestald. Feyenoord nam de dribbelaar vervolgens definitief over van Patro Eisden, voor een bedrag van ruim drie miljoen euro. Een succes is het huwelijk vooralsnog niet. Hadj Moussa moet veel geduld opbrengen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Hélène Hendriks voorspelt keiharde ingreep bij Feyenoord: 'Nog één wedstrijd'

Dat is niet voor niets geweest, want zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda mag hij dan eindelijk een keer starten. Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. Waar Priske tegen Bayer Leverkusen nog met een versterkt middenveld aantrad, kiest hij tegen de promovendus ‘gewoon’ weer voor vier verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers. Timon Wellenreuther verdedigt het doel, Jordan Lotomba mag ondanks zijn matige vertoning eerder deze week blijven staan als rechtsback en de defensie wordt gecompleteerd door Thomas Beelen, Dávid Hancko en Gijs Smal, wat betekent dat Gernot Trauner op de bank plaatsneemt.

LEES OOK: El Ahmadi schrikt van Feyenoord-optreden: 'Hij maakte op mij een hele slechte indruk'

Op het middenveld mag Hwang in-Beom zich na een prima optreden tegen Bayer Leverkusen ook in de Eredivisie voor het eerst laten zien in Feyenoord-shirt. De Zuid-Koreaan wordt op het middenveld vergezeld door Ramiz Zerrouki en Quinten Timber. Zerrouki ging tegen Bayer Leverkusen al na een paar minuten lelijk in de fout en keerde na de rust niet meer terug binnen de lijnen, maar Priske houdt voorlopig ‘gewoon’ vast aan de Algerijn. Voorin is er dus zeer waarschijnlijk een rol weggelegd voor Hadj Moussa als rechtsbuiten. Santiago Giménez is de spits en Igor Paixão de linksbuiten.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Beelen, Hancko, Smal; Hwang, Zerrouki, Timber; Hadj Moussa, Giménez, Paixão.

De ontmoeting tussen Feyenoord en NAC Breda begint zondagmiddag om 14.30 uur.

Gaat Feyenoord zich tegen NAC herstellen van de nederlaag in de Champions League? Laden... 52.4% Ja, dat verwacht ik wel. Feyenoord gaat erop en erover! 19.8% Nee, het wordt opnieuw een teleurstellende wedstrijd voor de Rotterdammers 27.9% Jawel, maar het teleurstellende gevoel verdwijnt niet door een overwinning op NAC 1230 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-fans zijn klaar met voormalig publiekslieveling

"Hij heeft het niveau niet meer", concluderen fans van Feyenoord na de wedstrijd tegen Bayer Leverkusen.