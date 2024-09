Update: Vermoedelijke opstelling PSV: keert Noa Lang terug in de basis tegen Juventus?

keert dinsdagavond niet terug in de basiself bij PSV, dat het nieuwe seizoen in de Champions League aftrapt met een uitduel bij Juventus. De 25-jarige buitenspeler ontbrak afgelopen weekend in de wedstrijdselectie tegen N.E.C., dat met 2-0 werd verslagen in Eindhoven, maar Peter Bosz lijkt de inmiddels teruggekeerde Lang niet op te gaan nemen in zijn opstelling in Turijn.

Dat is althans de verwachting van het Eindhovens Dagblad. Clubwatcher Rik Elfrink van die krant vermoedt zelfs dat Bosz niet één wijziging in zijn basiself doorvoert ten opzichte van afgelopen zaterdag. Dat houdt in dat drie spelers dinsdagavond hun Champions League-debuut zouden gaan maken: zomeraanwinst Ryan Flamingo plus de backs Richard Ledezma en Matteo Dams.

Walter Benítez zal zoals gebruikelijk het Eindhovense doel verdedigen in Turijn. Voor de Argentijn vormen Olivier Boscagli en Flamingo het centrum van de defensie, die wordt gecompleteerd door back Ledezma (rechts) en Dams (links). Afgelopen seizoen koos Bosz er in Europese wedstrijden enkele malen voor om middenvelder Jerdy Schouten een linie terug te halen, maar Elfrink verwacht niet dat dat dinsdagavond opnieuw gaat gebeuren: "Jerdy Schouten vanaf het middenveld naar de laatste lijn, lijkt geen hele gekke gedachte. Maar het zou ook raar zijn om Ryan Flamingo nu niet het vertrouwen te geven en Richard Ledezma na een paar puike eredivisiewedstrijden te slachtofferen. Schouten als centrale verdediger lijkt eerder een noodplan", leest het.

Schouten begint daarentegen 'gewoon' op het middenveld, net als Joey Veerman en Guus Til. Voorin moet de teruggekeerde Lang geduld hebben, zo luidt de verwachting. Bosz lijkt tegen Juventus andermaal voor Johan Bakayoko en Malik Tillman op de vleugels te gaan kiezen, ter ondersteuning van spits Luuk de Jong.

Update 11.23 uur: Zowel het Eindhovens Dagblad als Voetbal International melden dat niet Benítez, maar Joël Drommel dinsdagavond het doel van PSV zal gaan verdedigen. De vrouw van de Argentijnse eerste keeper van de Eindhovenaren staat op het punt van bevallen, waardoor de club zou hebben besloten Benítez niet op te stellen. Voor Drommel wordt het zijn eerste wedstrijd in PSV 1 van het seizoen; de oud-keeper van FC Twente speelde tot dusverre al wel twee wedstrijden met Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie.

Vermoedelijke opstelling PSV: Drommel; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Schouten, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Tillman

Vermoedelijke opstelling Juventus (bron: Corriere dello Sport): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico González, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic

