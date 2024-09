Feyenoord-talent niet bang voor concurrentie van Hwang: ‘Er liggen kansen voor mij’

Feyenoord versterkte zich op Deadline Day met de Zuid-Koreaanse middenvelder Hwang In-Beom. Talent is echter niet bang dat hij daardoor op het tweede plan terechtkomt onder trainer Brian Priske. De twintigjarige middenvelder ziet nog genoeg mogelijk voor in doorbraak in Rotterdam.

“Wat er gaat gebeuren? We leven in het nu, niet in de toekomst”, stelt hij in gesprek met Voetbal International. “Natuurlijk hebben sommige jongens ook krediet verdiend, maar elk seizoen is een nieuwe start. Voor mij liggen er kansen om door te breken, om mezelf te laten zien, om een belangrijke speler te worden voor de ploeg.”

Zechiël beseft dat dit allemaal onderdeel is van ‘zijn traject’. “Door mijn blessure ben ik mentaal sterker geworden en ook fysiek gegroeid. Daar moet nog steeds wat bij, hoor”, beseft de middenvelder, die weet dat hij fysiek zal moeten aanpoten. “Vorig seizoen ben ik er een half jaar uit geweest en heb ik heel weinig wedstrijden kunnen spelen. Thuis tegen Go Ahead Eagles Onder-21 was toen mijn laatste negentig minuten. Dat vraagt om een andere intensiteit dan de wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal. Toen was ik na zestig minuten echt moe.”

Zechiël heeft goede band met Priske

De talentvolle middenvelder geeft wel aan dat hij veel vertrouwen voelt van Prike. “Mijn band met hem is goed. We praten veel met elkaar, hij is veel met me bezig. Ik denk dat hij het in me ziet zitten. Dat spreekt hij vaak uit. Dan is het aan mij omdat vertrouwen te blijven uitbetalen. Goed trainen, mezelf laten zien in de speeltijd die ik krijg. Ik hoop dat ik veel minuten kan gaan maken dit seizoen. Of dit naar meer smaakt? Zeker weten”, besluit hij.

