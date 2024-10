Nederlander imponeert Alan Shearer: 'Briljant, hij past daar perfect!'

Alan Shearer heeft zijn Premier League Team van de Week voor de voorbije speelronde bekendgemaakt. De oud-spits ruimt een plaats in voor één Nederlander: . De verdediger was één van de pijlers onder de ruime uitzege bij Manchester United, waardoor zijn club Tottenham Hotspur met in totaal vier spelers plus manager Ange Postecoglou de hofleverancier van het sterrenelftal van Shearer is.

Op Old Trafford wonnen de Spurs zondagmiddag maar liefst met 0-3. Van de Ven speelde een puike partij en eiste een hoofdrol voor zich op bij de openingstreffer, die al na drie minuten achter André Onana lag. De Oranje-international zette vanaf zijn eigen speelhelft een waanzinnige rush in, die vlak voor de achterlijn eindigde. Vanaf daar had Van de Ven een lage voorzet in huis die door ploeggenoot Brennan Johnson zó kon worden binnengelopen bij de tweede paal.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Micky van de Ven onthult favoriete Nederlandse club en het is niet Volendam

"Postecoglou speelt met een 'hoge' lijn", motiveert Shearer zijn keuze voor Van de Ven. "Hij liet opnieuw zien waarom hij perfect past met zijn snelheid, zowel verdedigend als bij zijn briljante assist", zegt de topscorer aller tijden van de Premier League over de oud-speler van FC Volendam en VfL Wolfsburg. Naast Van de Ven zijn ook ploeggenoten Johnson, Dejan Kulusevski (die de 0-2 maakte) en James Maddison door Shearer in zijn elftal van de week opgenomen.

LEES OOK: Micky van de Ven maakt enorme indruk: Tottenham scoort na solo van 70(!) meter

Uiteraard kon Shearer voorin niet om Cole Palmer heen. De aanvaller van Chelsea was zaterdag in het thuisduel met Brighton & Hove Albion, dat eindigde in een 4-2 zege, in de eerste helft maar liefst vier keer trefzeker. "VIER goals in een helft, dat is nog nooit gebeurd in de Premier League", stipt Shearer aan. "Vooral die vrije trap was sensationeel. Wat een speler!".

Four @SpursOfficial players made it into Alan Shearer's Team of the Week after their impressive away win against Man Utd 💫



What do you think of his selections? pic.twitter.com/SRbks3azfg — Premier League (@premierleague) October 1, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van 't Schip schrikt van De Ligt en Mazraoui: 'Dit is onbegrijpelijk'

Analist John van 't Schip ziet een opvallend moment bij Manchester United, met Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui in de hoofdrol.