Bayern München zorgt dag voor kraker tegen FC Barcelona voor een grote ‘verrassing’

Bayern München-trainer Vincent Kompany kan woensdagavond in de kraker tegen FC Barcelona in de competitiefase van de Champions League een beroep doen op . Het toptalent ontbrak weliswaar in de laatste twee wedstrijden, maar is fit genoeg bevonden om de reis naar Catalonië te maken en zal ook tot de Beierse selectie behoren. In Spanje spreekt men van een ‘verrassing’ daags voor de ontmoeting tussen de twee Europese grootmachten.

Musiala blaast in februari volgend jaar weliswaar ‘pas’ 22 kaarsjes uit, maar hij is al een aantal seizoenen niet meer uit de basiself van Bayern München weg te denken. In het seizoen 2022/23 was hij in 47 wedstrijden in alle competities goed voor zestien doelpunten en evenveel assists, vorig seizoen stokte de teller bij twaalf doelpunten en acht assists en in de huidige jaargang was hij tot op heden bij zes doelpunten direct betrokken. Door een zere heup ontbrak hij in de laatste twee competitieduels met Eintracht Frankfurt en VfB Stuttgart, waardoor hij een vraagteken was voor de kraker tegen FC Barcelona.

Maar de aanvallende middenvelder is fit genoeg bevonden om op het vliegtuig te stappen én zal woensdagavond zijn opwachting maken in de wedstrijdselectie van Bayern München. Dat bevestigde sportief directeur Christoph Freund eerder deze dinsdag al en niet veel later deelde de huidige nummer één van Duitsland de spelersgroep voor de kraker in de Champions League, inderdaad mét Musiala. Dat zag men in Spanje niet aankomen, zo blijkt uit de reactie van het medium Sport op het feit dat Musiala van de partij zal zijn. Het spreekt van een ‘verrassing’ in de aanloop naar de clash tussen FC Barcelona en Bayern München.

“De afgelopen uren hebben Duitse bronnen al aangegeven dat de middenvelder woensdag graag wil beginnen in een van de grootste wedstrijden van het seizoen. Hij trainde vanochtend mee met de rest van de groep en werd uiteindelijk opgenomen in de selectie. Het valt nu nog te bezien of Kompany ervoor kiest om hem in de basiself op te nemen of hem juist minuten te geven in de tweede helft”, zo leest het. De verwachting is dat Musiala tegen FC Barcelona als invaller zijn opwachting zal gaan maken. “Hij reist met ons mee. Dat is al heel, heel belangrijk. We zullen zien hoe lang hij op het veld zal staan”, zo hield Freund het ook nog in het midden.

De ontmoeting tussen FC Barcelona en Bayern München begint woensdagavond om 21.00 uur.

