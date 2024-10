Club Brugge-supporters zorgen voor walging tijdens Champions League-duel in Oostenrijk

Club Brugge boekte woensdagavond een zeer welkome uitzege op het Oostenrijkse Sturm Graz in de Champions League, maar een deel van de meegereisde Belgische fans heeft zich in het stadion van zijn slechtste kant laten zien. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe een omstreden nazigroet gebracht wordt door leden van een fanatieke fanclub.

Het Sturm Graz van de Nederlandse keeper Kjell Scherpen en voormalig RKC-spits Mika Biereth ging woensdagavond met 0-1 ten onder tegen de Belgische kampioen. De Griekse buitenspeler Christos Tzolis groeide uit tot matchwinner, door halverwege de eerste helft fantastisch via de binnenkant van de paal raak te schieten. "Ook Thibaut Courtois of een andere topkeeper zou deze bal nooit gepakt hebben", oordeelde analist Marc Degryse bij de VTM.

Waar Club op het veld dus uitstekende zaken deed, wist een deel van de fans zich dus niet bepaald positief te onderscheiden. Leden van de fanclub North Fanatics 2013 brachten gedurende het duel in Graz de omstreden Kühnen-groet, die is vernoemd naar de Duitse neonazi Michael Kühnen en 'algemeen bekend staat als een variant op de Hitlergroet', schrijft Het Nieuwsblad.

In augustus van dit jaar kwam dezelfde supportersgroepering ook al negatief in het nieuws, door de Kühnen-groet te brengen voorafgaand aan een duel met Standard Luik. Daarna kondigde de groep aan hiermee te gaan stoppen, maar die belofte heeft dus niet standgehouden. Bovendien werden er vanuit het uitvak, waarin zo'n 700 Belgische supporters hadden plaatsgenomen, vlak voor tijd ook rookbommen op het veld gegooid. Dat komt Club Brugge sowieso op een boete te staan, schrijft bovengenoemde krant.

